За сутки в России подтверждено 22 857 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 3679

2 Санкт-Петербург 3287

3 Московская область 1381

4 Нижегородская область 479

5 Ростовская область 393

6 Свердловская область 390

7 Воронежская область 388

8 Красноярский край 321

9 Вологодская область 310

10 Челябинская область 303

11 Хабаровский край 296

12 Пермский край 295

13 Самарская область 288

14 Республика Карелия 285

15 Архангельская область 264

16 Волгоградская область 258

17 Иркутская область 257

18 Республика Крым 253

19 Саратовская область 250

20 Ульяновская область 246

21 Омская область 243

22 Мурманская область 241

23 Приморский край 235

24 Ставропольский край 235

25 Кировская область 226

26 Пензенская область 225

27 Ленинградская область 225

28 Забайкальский край 224

29 Тверская область 223

30 Ханты-Мансийский автономный округ 223

31 Псковская область 210

32 Калининградская область 208

33 Тульская область 200

34 Краснодарский край 200

35 Алтайский край 195

36 Удмуртская Республика 194

37 Брянская область 192

38 Республика Коми 191

39 Ярославская область 187

40 Астраханская область 185

41 Новгородская область 183

42 Белгородская область 180

43 Курская область 176

44 Орловская область 175

45 Ивановская область 175

46 Смоленская область 172

47 Оренбургская область 172

48 Республика Башкортостан 166

49 Тюменская область 164

50 Калужская область 163

51 Тамбовская область 160

52 Владимирская область 159

53 Республика Дагестан 158

54 Республика Саха (Якутия) 153

55 Республика Бурятия 153

56 Липецкая область 153

57 Новосибирская область 138

58 Сахалинская область 133

59 Амурская область 123

60 Рязанская область 118

61 Томская область 115

62 Кемеровская область 115

63 Республика Хакасия 114

64 Республика Чувашия 114

65 Ямало-Ненецкий автономный округ 112

66 Курганская область 109

67 Кабардино-Балкарская Республика 97

68 Севастополь 95

69 Республика Татарстан 95

70 Республика Северная Осетия-Алания 82

71 Республика Калмыкия 81

72 Республика Мордовия 81

73 Карачаево-Черкесская Республика 77

74 Камчатский край 72

75 Республика Алтай 70

76 Республика Адыгея 65

77 Чеченская Республика 63

78 Костромская область 62

79 Республика Ингушетия 56

80 Республика Марий Эл 48

81 Республика Тыва 32

82 Магаданская область 28

83 Еврейская автономная область 12

84 Ненецкий автономный округ 2

85 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 591066 случаев(+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0,2%

2. Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ 0,3%

3. Москва, Магаданская область, Республика Ингушетия, Костромская область, Томская область, Кемеровская область 0,4% За последние сутки подтверждена 471 смерть: Москва 73

Санкт-Петербург 55

Красноярский край 25

Московская область 23

Краснодарский край 18

Свердловская область 17

Ростовская область 14

Нижегородская область 14

Республика Чувашия 13

Пермский край 10

Челябинская область 10

Алтайский край 10

Иркутская область 9

Новосибирская область 9

Владимирская область 8

Мурманская область 8

Республика Крым 8

Смоленская область 7

Ставропольский край 7

Республика Хакасия 7

Омская область 7

Ленинградская область 6

Ульяновская область 6

Липецкая область 5

Тульская область 5

Вологодская область 5

Севастополь 5

Оренбургская область 5

Саратовская область 5

Республика Саха (Якутия) 5

Приморский край 5

Ивановская область 4

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Воронежская область 3

Тамбовская область 3

Республика Калмыкия 3

Волгоградская область 3

Республика Татарстан 3

Забайкальский край 3

Амурская область 3

Хабаровский край 3

Еврейская автономная область 3

Белгородская область 2

Орловская область 2

Ярославская область 2

Астраханская область 2

Республика Дагестан 2

Республика Башкортостан 2

Республика Марий Эл 2

Удмуртская Республика 2

Кемеровская область 2

Республика Бурятия 2

Магаданская область 2

Костромская область 1

Курская область 1

Республика Коми 1

Псковская область 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Самарская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Сахалинская область 1 За весь период по России умерло 66 037 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 18 333 человека: Москва 4009

Московская область 1240

Санкт-Петербург 1168

Хабаровский край 502

Нижегородская область 467

Свердловская область 399

Челябинская область 383

Воронежская область 357

Брянская область 335

Красноярский край 325

Республика Карелия 319

Вологодская область 308

Республика Коми 273

Самарская область 270

Архангельская область 259

Волгоградская область 254

Краснодарский край 249

Ханты-Мансийский автономный округ 226

Ямало-Ненецкий автономный округ 219

Омская область 219

Кировская область 215

Саратовская область 212

Ростовская область 209

Пермский край 209

Тульская область 204

Томская область 191

Тверская область 189

Удмуртская Республика 186

Ярославская область 167

Новгородская область 167

Республика Дагестан 165

Ленинградская область 157

Ульяновская область 157

Тюменская область 157

Оренбургская область 156

Кемеровская область 152

Калужская область 151

Курская область 149

Пензенская область 147

Владимирская область 142

Чеченская Республика 140

Орловская область 139

Кабардино-Балкарская Республика 135

Приморский край 127

Амурская область 120

Иркутская область 118

Калининградская область 115

Липецкая область 113

Рязанская область 109

Алтайский край 109

Республика Бурятия 102

Ставропольский край 101

Курганская область 98

Новосибирская область 97

Забайкальский край 97

Республика Чувашия 93

Республика Калмыкия 89

Астраханская область 74

Республика Мордовия 70

Республика Крым 69

Республика Татарстан 69

Республика Северная Осетия - Алания 68

Ивановская область 62

Сахалинская область 62

Тамбовская область 61

Республика Алтай 61

Карачаево-Черкесская Республика 59

Камчатский край 58

Республика Адыгея 55

Республика Хакасия 55

Республика Башкортостан 48

Республика Марий Эл 43

Севастополь 40

Мурманская область 35

Магаданская область 33

Республика Саха (Якутия) 25

Республика Тыва 23

Республика Ингушетия 22

Белгородская область 17

Еврейская автономная область 15

Костромская область 14

Псковская область 14

Смоленская область 11

Ненецкий автономный округ 5 За весь период выписано по выздоровлению по России - 2 978 764. В ВОЗ уточнили, сколько дней переболевшие COVID-19 остаются заразными