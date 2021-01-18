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18.01.2021 11:10
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 22 857 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 3679
  • 2 Санкт-Петербург 3287
  • 3 Московская область 1381
  • 4 Нижегородская область 479
  • 5 Ростовская область 393
  • 6 Свердловская область 390
  • 7 Воронежская область 388
  • 8 Красноярский край 321
  • 9 Вологодская область 310
  • 10 Челябинская область 303
  • 11 Хабаровский край 296
  • 12 Пермский край 295
  • 13 Самарская область 288
  • 14 Республика Карелия 285
  • 15 Архангельская область 264
  • 16 Волгоградская область 258
  • 17 Иркутская область 257
  • 18 Республика Крым 253
  • 19 Саратовская область 250
  • 20 Ульяновская область 246
  • 21 Омская область 243
  • 22 Мурманская область 241
  • 23 Приморский край 235
  • 24 Ставропольский край 235
  • 25 Кировская область 226
  • 26 Пензенская область 225
  • 27 Ленинградская область 225
  • 28 Забайкальский край 224
  • 29 Тверская область 223
  • 30 Ханты-Мансийский автономный округ 223
  • 31 Псковская область 210
  • 32 Калининградская область 208
  • 33 Тульская область 200
  • 34 Краснодарский край 200
  • 35 Алтайский край 195
  • 36 Удмуртская Республика 194
  • 37 Брянская область 192
  • 38 Республика Коми 191
  • 39 Ярославская область 187
  • 40 Астраханская область 185
  • 41 Новгородская область 183
  • 42 Белгородская область 180
  • 43 Курская область 176
  • 44 Орловская область 175
  • 45 Ивановская область 175
  • 46 Смоленская область 172
  • 47 Оренбургская область 172
  • 48 Республика Башкортостан 166
  • 49 Тюменская область 164
  • 50 Калужская область 163
  • 51 Тамбовская область 160
  • 52 Владимирская область 159
  • 53 Республика Дагестан 158
  • 54 Республика Саха (Якутия) 153
  • 55 Республика Бурятия 153
  • 56 Липецкая область 153
  • 57 Новосибирская область 138
  • 58 Сахалинская область 133
  • 59 Амурская область 123
  • 60 Рязанская область 118
  • 61 Томская область 115
  • 62 Кемеровская область 115
  • 63 Республика Хакасия 114
  • 64 Республика Чувашия 114
  • 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 112
  • 66 Курганская область 109
  • 67 Кабардино-Балкарская Республика 97
  • 68 Севастополь 95
  • 69 Республика Татарстан 95
  • 70 Республика Северная Осетия-Алания 82
  • 71 Республика Калмыкия 81
  • 72 Республика Мордовия 81
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 77
  • 74 Камчатский край 72
  • 75 Республика Алтай 70
  • 76 Республика Адыгея 65
  • 77 Чеченская Республика 63
  • 78 Костромская область 62
  • 79 Республика Ингушетия 56
  • 80 Республика Марий Эл 48
  • 81 Республика Тыва 32
  • 82 Магаданская область 28
  • 83 Еврейская автономная область 12
  • 84 Ненецкий автономный округ 2
  • 85 Чукотский автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 591066 случаев(+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0,2%
  • 2. Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ 0,3%
  • 3. Москва, Магаданская область, Республика Ингушетия, Костромская область, Томская область, Кемеровская область 0,4%
За последние сутки подтверждена 471 смерть:
  • Москва 73
  • Санкт-Петербург 55
  • Красноярский край 25
  • Московская область 23
  • Краснодарский край 18
  • Свердловская область 17
  • Ростовская область 14
  • Нижегородская область 14
  • Республика Чувашия 13
  • Пермский край 10
  • Челябинская область 10
  • Алтайский край 10
  • Иркутская область 9
  • Новосибирская область 9
  • Владимирская область 8
  • Мурманская область 8
  • Республика Крым 8
  • Смоленская область 7
  • Ставропольский край 7
  • Республика Хакасия 7
  • Омская область 7
  • Ленинградская область 6
  • Ульяновская область 6
  • Липецкая область 5
  • Тульская область 5
  • Вологодская область 5
  • Севастополь 5
  • Оренбургская область 5
  • Саратовская область 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Приморский край 5
  • Ивановская область 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ 4
  • Воронежская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Республика Калмыкия 3
  • Волгоградская область 3
  • Республика Татарстан 3
  • Забайкальский край 3
  • Амурская область 3
  • Хабаровский край 3
  • Еврейская автономная область 3
  • Белгородская область 2
  • Орловская область 2
  • Ярославская область 2
  • Астраханская область 2
  • Республика Дагестан 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Удмуртская Республика 2
  • Кемеровская область 2
  • Республика Бурятия 2
  • Магаданская область 2
  • Костромская область 1
  • Курская область 1
  • Республика Коми 1
  • Псковская область 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1
  • Самарская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Сахалинская область 1

За весь период по России умерло 66 037 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 18 333 человека:
  • Москва 4009
  • Московская область 1240
  • Санкт-Петербург 1168
  • Хабаровский край 502
  • Нижегородская область 467
  • Свердловская область 399
  • Челябинская область 383
  • Воронежская область 357
  • Брянская область 335
  • Красноярский край 325
  • Республика Карелия 319
  • Вологодская область 308
  • Республика Коми 273
  • Самарская область 270
  • Архангельская область 259
  • Волгоградская область 254
  • Краснодарский край 249
  • Ханты-Мансийский автономный округ 226
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 219
  • Омская область 219
  • Кировская область 215
  • Саратовская область 212
  • Ростовская область 209
  • Пермский край 209
  • Тульская область 204
  • Томская область 191
  • Тверская область 189
  • Удмуртская Республика 186
  • Ярославская область 167
  • Новгородская область 167
  • Республика Дагестан 165
  • Ленинградская область 157
  • Ульяновская область 157
  • Тюменская область 157
  • Оренбургская область 156
  • Кемеровская область 152
  • Калужская область 151
  • Курская область 149
  • Пензенская область 147
  • Владимирская область 142
  • Чеченская Республика 140
  • Орловская область 139
  • Кабардино-Балкарская Республика 135
  • Приморский край 127
  • Амурская область 120
  • Иркутская область 118
  • Калининградская область 115
  • Липецкая область 113
  • Рязанская область 109
  • Алтайский край 109
  • Республика Бурятия 102
  • Ставропольский край 101
  • Курганская область 98
  • Новосибирская область 97
  • Забайкальский край 97
  • Республика Чувашия 93
  • Республика Калмыкия 89
  • Астраханская область 74
  • Республика Мордовия 70
  • Республика Крым 69
  • Республика Татарстан 69
  • Республика Северная Осетия - Алания 68
  • Ивановская область 62
  • Сахалинская область 62
  • Тамбовская область 61
  • Республика Алтай 61
  • Карачаево-Черкесская Республика 59
  • Камчатский край 58
  • Республика Адыгея 55
  • Республика Хакасия 55
  • Республика Башкортостан 48
  • Республика Марий Эл 43
  • Севастополь 40
  • Мурманская область 35
  • Магаданская область 33
  • Республика Саха (Якутия) 25
  • Республика Тыва 23
  • Республика Ингушетия 22
  • Белгородская область 17
  • Еврейская автономная область 15
  • Костромская область 14
  • Псковская область 14
  • Смоленская область 11
  • Ненецкий автономный округ 5

За весь период выписано по выздоровлению по России - 2 978 764.

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