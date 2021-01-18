За сутки в России подтверждено 22 857 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 3679
- 2 Санкт-Петербург 3287
- 3 Московская область 1381
- 4 Нижегородская область 479
- 5 Ростовская область 393
- 6 Свердловская область 390
- 7 Воронежская область 388
- 8 Красноярский край 321
- 9 Вологодская область 310
- 10 Челябинская область 303
- 11 Хабаровский край 296
- 12 Пермский край 295
- 13 Самарская область 288
- 14 Республика Карелия 285
- 15 Архангельская область 264
- 16 Волгоградская область 258
- 17 Иркутская область 257
- 18 Республика Крым 253
- 19 Саратовская область 250
- 20 Ульяновская область 246
- 21 Омская область 243
- 22 Мурманская область 241
- 23 Приморский край 235
- 24 Ставропольский край 235
- 25 Кировская область 226
- 26 Пензенская область 225
- 27 Ленинградская область 225
- 28 Забайкальский край 224
- 29 Тверская область 223
- 30 Ханты-Мансийский автономный округ 223
- 31 Псковская область 210
- 32 Калининградская область 208
- 33 Тульская область 200
- 34 Краснодарский край 200
- 35 Алтайский край 195
- 36 Удмуртская Республика 194
- 37 Брянская область 192
- 38 Республика Коми 191
- 39 Ярославская область 187
- 40 Астраханская область 185
- 41 Новгородская область 183
- 42 Белгородская область 180
- 43 Курская область 176
- 44 Орловская область 175
- 45 Ивановская область 175
- 46 Смоленская область 172
- 47 Оренбургская область 172
- 48 Республика Башкортостан 166
- 49 Тюменская область 164
- 50 Калужская область 163
- 51 Тамбовская область 160
- 52 Владимирская область 159
- 53 Республика Дагестан 158
- 54 Республика Саха (Якутия) 153
- 55 Республика Бурятия 153
- 56 Липецкая область 153
- 57 Новосибирская область 138
- 58 Сахалинская область 133
- 59 Амурская область 123
- 60 Рязанская область 118
- 61 Томская область 115
- 62 Кемеровская область 115
- 63 Республика Хакасия 114
- 64 Республика Чувашия 114
- 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 112
- 66 Курганская область 109
- 67 Кабардино-Балкарская Республика 97
- 68 Севастополь 95
- 69 Республика Татарстан 95
- 70 Республика Северная Осетия-Алания 82
- 71 Республика Калмыкия 81
- 72 Республика Мордовия 81
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 77
- 74 Камчатский край 72
- 75 Республика Алтай 70
- 76 Республика Адыгея 65
- 77 Чеченская Республика 63
- 78 Костромская область 62
- 79 Республика Ингушетия 56
- 80 Республика Марий Эл 48
- 81 Республика Тыва 32
- 82 Магаданская область 28
- 83 Еврейская автономная область 12
- 84 Ненецкий автономный округ 2
- 85 Чукотский автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 591066 случаев(+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0,2%
- 2. Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ 0,3%
- 3. Москва, Магаданская область, Республика Ингушетия, Костромская область, Томская область, Кемеровская область 0,4%
За последние сутки подтверждена 471 смерть:
- Москва 73
- Санкт-Петербург 55
- Красноярский край 25
- Московская область 23
- Краснодарский край 18
- Свердловская область 17
- Ростовская область 14
- Нижегородская область 14
- Республика Чувашия 13
- Пермский край 10
- Челябинская область 10
- Алтайский край 10
- Иркутская область 9
- Новосибирская область 9
- Владимирская область 8
- Мурманская область 8
- Республика Крым 8
- Смоленская область 7
- Ставропольский край 7
- Республика Хакасия 7
- Омская область 7
- Ленинградская область 6
- Ульяновская область 6
- Липецкая область 5
- Тульская область 5
- Вологодская область 5
- Севастополь 5
- Оренбургская область 5
- Саратовская область 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Приморский край 5
- Ивановская область 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Воронежская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Калмыкия 3
- Волгоградская область 3
- Республика Татарстан 3
- Забайкальский край 3
- Амурская область 3
- Хабаровский край 3
- Еврейская автономная область 3
- Белгородская область 2
- Орловская область 2
- Ярославская область 2
- Астраханская область 2
- Республика Дагестан 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Марий Эл 2
- Удмуртская Республика 2
- Кемеровская область 2
- Республика Бурятия 2
- Магаданская область 2
- Костромская область 1
- Курская область 1
- Республика Коми 1
- Псковская область 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Самарская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Сахалинская область 1
За весь период по России умерло 66 037 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 18 333 человека:
- Москва 4009
- Московская область 1240
- Санкт-Петербург 1168
- Хабаровский край 502
- Нижегородская область 467
- Свердловская область 399
- Челябинская область 383
- Воронежская область 357
- Брянская область 335
- Красноярский край 325
- Республика Карелия 319
- Вологодская область 308
- Республика Коми 273
- Самарская область 270
- Архангельская область 259
- Волгоградская область 254
- Краснодарский край 249
- Ханты-Мансийский автономный округ 226
- Ямало-Ненецкий автономный округ 219
- Омская область 219
- Кировская область 215
- Саратовская область 212
- Ростовская область 209
- Пермский край 209
- Тульская область 204
- Томская область 191
- Тверская область 189
- Удмуртская Республика 186
- Ярославская область 167
- Новгородская область 167
- Республика Дагестан 165
- Ленинградская область 157
- Ульяновская область 157
- Тюменская область 157
- Оренбургская область 156
- Кемеровская область 152
- Калужская область 151
- Курская область 149
- Пензенская область 147
- Владимирская область 142
- Чеченская Республика 140
- Орловская область 139
- Кабардино-Балкарская Республика 135
- Приморский край 127
- Амурская область 120
- Иркутская область 118
- Калининградская область 115
- Липецкая область 113
- Рязанская область 109
- Алтайский край 109
- Республика Бурятия 102
- Ставропольский край 101
- Курганская область 98
- Новосибирская область 97
- Забайкальский край 97
- Республика Чувашия 93
- Республика Калмыкия 89
- Астраханская область 74
- Республика Мордовия 70
- Республика Крым 69
- Республика Татарстан 69
- Республика Северная Осетия - Алания 68
- Ивановская область 62
- Сахалинская область 62
- Тамбовская область 61
- Республика Алтай 61
- Карачаево-Черкесская Республика 59
- Камчатский край 58
- Республика Адыгея 55
- Республика Хакасия 55
- Республика Башкортостан 48
- Республика Марий Эл 43
- Севастополь 40
- Мурманская область 35
- Магаданская область 33
- Республика Саха (Якутия) 25
- Республика Тыва 23
- Республика Ингушетия 22
- Белгородская область 17
- Еврейская автономная область 15
- Костромская область 14
- Псковская область 14
- Смоленская область 11
- Ненецкий автономный округ 5
За весь период выписано по выздоровлению по России - 2 978 764.