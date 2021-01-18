Жительница Бурятии выдумала ограбление, чтобы избежать штрафа

Заявление в полицию о выдуманном ограблении написала 45-летняя жительница Бурятии, чтобы не платить штраф за утерю паспорта. За заведомо ложный донос о совершении преступления (часть 1 статьи 306 УК РФ) ей пришлось ответить в суде.

"В августе прошлого года она обнаружила потерю сотового телефона, паспорта и иных личных документов", - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Женщина понимала, что теперь ей придется заплатить штраф за утерю паспорта и, не желая этого делать, сообщила в полицию о том, что ее документ похитил неизвестный человек.

Гусиноозерский городской суд назначил обманщице наказание в виде штрафа в шесть тысяч рублей. Суд апелляционной инстанции оставил это решение без изменения.

Кстати

Штраф за утерю документа, удостоверяющего личность, - от 100 до 300 рублей (статья 19.16 КоАП РФ).