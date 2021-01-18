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18.01.2021 15:59
Рубрика: Власть

Миронов выступил за повышение доплат классным руководителям

Текст: Ксения Воронцова

Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов поддержал идею увеличения выплат классным руководителям при большой нагрузке и в зависимости от количества учеников в классе.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Такую мысль озвучил руководитель отделения партии в Кировской области Алексей Мальцев.

"Вы правильно формулируете. Нужно при базовой выплате в пять тысяч за большее количество учеников делать доплаты. Будем готовить такое предложение", - приводит пресс-служба слова Миронова.

Лидер партии провел видеоконференцию с руководителями ряда региональных отделений, в том числе Кировской, Мурманской, Оренбургской, Самарской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Они рассказали Миронову, что в их регионах классные руководители начали получать президентские доплаты в срок, без сбоев. А в Мурманской области за счет регионального бюджета доплата была увеличена на размер северной надбавки.

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