Миронов выступил за повышение доплат классным руководителям

Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов поддержал идею увеличения выплат классным руководителям при большой нагрузке и в зависимости от количества учеников в классе.

Такую мысль озвучил руководитель отделения партии в Кировской области Алексей Мальцев.

"Вы правильно формулируете. Нужно при базовой выплате в пять тысяч за большее количество учеников делать доплаты. Будем готовить такое предложение", - приводит пресс-служба слова Миронова.

Лидер партии провел видеоконференцию с руководителями ряда региональных отделений, в том числе Кировской, Мурманской, Оренбургской, Самарской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Они рассказали Миронову, что в их регионах классные руководители начали получать президентские доплаты в срок, без сбоев. А в Мурманской области за счет регионального бюджета доплата была увеличена на размер северной надбавки.