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18.01.2021 13:49
Рубрика: Происшествия

В Чувашии экс-полицейский осужден за пять ударов электрошокером

Текст: Евгений Петров (Чебоксары)

В Чувашии вынесен приговор в отношении 31-летнего бывшего сотрудника патрульно-постовой службы. Его обвиняли в превышении должностных полномочий с применением специальных средств.

Фото: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области
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По сообщению СУ СКР по Чувашии, инцидент произошел в сентябре минувшего года в одном из кафе в Чебоксарах. Полицейский прибыл туда на вызов и задержал за мелкое хулиганство 28-летнего молодого человека. После этого сотрудник ППС, несмотря на спокойное поведение задержанного, который не проявлял агрессию и не оказывал сопротивление, пять раз ударил его электрошокером.

В отношении полицейского завели уголовное дело и после проведенной проверки уволили его из органов МВД по отрицательным мотивам. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и лишением права занимать государственные должности в течение полутора лет.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Преступления правоохранителей

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