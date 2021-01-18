В Чувашии экс-полицейский осужден за пять ударов электрошокером

В Чувашии вынесен приговор в отношении 31-летнего бывшего сотрудника патрульно-постовой службы. Его обвиняли в превышении должностных полномочий с применением специальных средств.

По сообщению СУ СКР по Чувашии, инцидент произошел в сентябре минувшего года в одном из кафе в Чебоксарах. Полицейский прибыл туда на вызов и задержал за мелкое хулиганство 28-летнего молодого человека. После этого сотрудник ППС, несмотря на спокойное поведение задержанного, который не проявлял агрессию и не оказывал сопротивление, пять раз ударил его электрошокером.

В отношении полицейского завели уголовное дело и после проведенной проверки уволили его из органов МВД по отрицательным мотивам. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и лишением права занимать государственные должности в течение полутора лет.