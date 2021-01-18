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18.01.2021 19:15
Рубрика: Общество

В Удмуртии объявили о масштабной вакцинации от COVID-19

Текст: Яна Шамаева

В Удмуртии объявили начало масштабной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб республики по борьбе с COVID-19.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Чтобы поставить прививку, нужно оставить заявку на портале Госуслуг. Также можно записаться, позвонив по номерам 8-800-100-24-47, 122 или в свою поликлинику.

Кроме того, поставить прививку можно в составе организованной группы. Для этого работодатель должен составить списки желающих сотрудников и направить его в Центр вакцинопрофилактики Удмуртии по телефону: 8 (3412) 57 07 60 (добавочный 1).

Прививку будут ставить дважды, но записываться надо только один раз. Вакцинацию будут проводить два раза в неделю: по средам для коллективов, по субботам для всех желающих. В приоритете - люди старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания.

На процедуру потребуется не меньше часа свободного времени: примерно 10 минут на осмотр врача, около 15 минут на подготовку препарата и 30 минут на наблюдение после прививки.

Среди противопоказаний: возраст до 18 лет, беременность и период лактации, гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные заболевания, период обострения хронических заболеваний, если вы перенесли COVID-19 в последние шесть месяцев.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Пандемия коронавируса COVID-19

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