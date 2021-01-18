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18.01.2021 10:40
Рубрика: Происшествия

Глава Алтайского края поручил проверить больницу, где умер ребенок

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил региональному минздраву провести комплексную проверку центральной больницы в Советском районе, где в реанимации умерла маленькая девочка.
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Такое поручение глава региона дал министру здравоохранения Дмитрию Попову в понедельник на еженедельном аппаратном совещании. Региональный минздрав должен организовать и провести комплексную проверку Советской ЦРБ и привлечь к этому районные власти. В правительстве региона отметили, что проверка вызвана не только резонансным ЧП, но и многочисленными жалобами жителей района.

Напомним, трагедия в Советской ЦРБ произошла 11 января. Годовалая девочка попала в больницу с ожогами, после того как опрокинула на себя около трети стакана кипятка. Родители ребенка в соцсетях написали, что при поступлении в больницу дочка была в удовлетворительном состоянии: "Бегала и уже почти не обращала внимание на ожоги". Но после манипуляций, проведенных медиками, девочка умерла.

По факту гибели ребенка следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ - о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. По предварительной версии следствия, девочка умерла из-за травмирования левого легкого во время установки катетера в подключичную вену. Точную причину ее гибели следователи сейчас выясняют.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Халатность врачей

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