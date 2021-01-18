СК выяснит почему инвалиды-колясочники в Сибири сами чистили дорогу

В Новосибирской области следователи начали проверку после публикаций в соцсетях фотографий с инвалидами колясочниками, которые были вынуждены очищать дороги от снега.

Как сообщили в Следственном управлении СКР, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, вероятно, в отношении работников ЖКХ.

- В соцсетях появилось фото, на котором два инвалида-колясочника в городе Искитим самостоятельно очищают дорогу от снежных завалов, - отметили в ведомстве. - Из комментариев в соцсетях следует, что проехавший грейдер оставил после себя гору снега, засыпав подъездную дорогу и тротуар. Инвалиды-колясочники решили самостоятельно почистить дороги от снега, очевидно, отчаявшись надеяться на ответственные за это службы.

В свою очередь проверку инцидента начали и сотрудники прокуратуры. Искитимский прокурор Денис Серебряков оценит соблюдение законодательства о защите прав инвалидов, а также правил безопасности дорожного движения и норм эксплуатации жилищного фонда со стороны ответственных организаций.