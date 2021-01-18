"Россети Северный Кавказ" отремонтировали 4,8 тыс километров линий электропередачи

"Россети Северный Кавказ" в 2020 году выполнили ремонт 4,8 тысячи километров воздушных линий электропередачи (ВЛ) в регионах Северо-Кавказского федерального округа.

Из этого числа 1,2 тысячи километров воздушных линий - класса напряжения 35 кВ и выше. Итоговая цифра составляет 121 % от плана 2020 года. Порядка 3,6 тысячи километров, или 104 % от плана прошлого года, - воздушные линии 0,4-20 кВ.

Наибольший объем работ по ремонту воздушных линий энергетики провели на Ставрополье и в Дагестане. В зоне операционной деятельности филиала "Ставропольэнерго" энергокомпания отремонтировала более 1,6 тысячи километров воздушных линий, в Дагестане - почти две тысячи километров ВЛ. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии специалисты выполнили ремонт 221 и 142 километров линий соответственно. В Северной Осетии первоначальные эксплуатационные характеристики рабочие бригады вернули 190 километрам воздушных линий, в Ингушетии - 88. В зоне операционной деятельности управляемого "Чеченэнерго" выполнен ремонт 515 километров воздушных линий электропередачи 0,4 кВ и выше.

"В 2020 году мы готовили энергокомплекс Северо-Кавказского федерального округа к работе в осенне-зимний период в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Тем не менее программы технического обслуживания и ремонта выполнены в соответствии с утвержденными сроками, превышением плановых показателей по ряду ключевых мероприятий, с учетом всех санитарных норм и правил. В этом большая заслуга каждого специалиста компании. Такие результаты достигаются только сообща, когда бесперебойное функционирование электросетевого комплекса, качественное и надежное электроснабжение жителей ставятся во главу угла - выше собственных интересов", - отметил генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов.

Всего в 2020 году на выполнение программы технического обслуживания и ремонта "Россети Северный Кавказ" направили более 3,5 млрд рублей. Все проводимые мероприятия призваны улучшить качество и надежность электроснабжения потребителей, снизить количество отключений по причине неблагоприятных погодных условий, а также повысить пожаро- и электробезопасность объектов.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"