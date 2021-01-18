Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" подготовят к испытаниям в 2021 году

Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 "Адмирал Нахимов" в 2021 году подготовят к испытаниям. Сейчас корабль Северного флота находится на ремонте и модернизации на Севмаше.

На крейсере монтируют корабельное оборудование и готовят его к подаче штатного электропитания, сообщили в пресс-службе предприятия. Сначала атомный крейсер пройдет швартовные испытания у причала. И уже после этого начнутся ходовые испытания непосредственно в море. В них будут задействованы экипаж тяжелого атомного крейсера и сдаточные команды предприятия. В настоящее время они проходят обучение и сертификацию.

Как сообщил ответственный сдатчик корабля проекта 1144М Владимир Павлов, абсолютно ясно, что делать. Главное - есть понимание, что "Адмирал Нахимов", обладающий огромной ударной силой, нужен Военно-морскому флоту. Он станет самым мощным надводным кораблем ВМФ РФ. Его размеры дают возможность разместить широкую номенклатуру радиоэлектронного оборудования, средств нападения и обороны.

"Адмирал Нахимов" - тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144. Спущен на воду 25 апреля 1986 года, введен в эксплуатацию 30 декабря 1988-го. Его длина - 230 метров, ширина - 25. Дальность плавания не ограничена, автономность - 60 суток. Основное вооружение - крылатые противокорабельные ракеты П-700, каждая весом семь тысяч килограммов.