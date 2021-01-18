БДК "Петр Моргунов" готовится к переходу на Северный флот

Большой десантный корабль (БДК) "Петр Моргунов", построенный в Калининграде, готовится к переходу к постоянному месту дислокации - на Северный флот.

БДК проекта 11711, заложенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в феврале 2016 года, был передан ВМФ России в декабре 2020-го и включен в состав 121 бригады десантных кораблей Северного флота приказом Главкома ВМФ.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, "Петр Моргунов" вышел из Калининграда в акваторию Балтийского моря в рамках подготовки к предстоящему межфлотскому переходу.

Во время контрольного выхода проверены функционирование общекорабельных систем, радиотехнического оборудования, оборудования связи. Экзаменуется и экипаж - проверяются знания навигационных особенностей плавания по маршруту вахтенными офицерами и личным составом штурманской боевой части.

Справка "РГ"

БДК проекта 11711 - развитие больших десантных кораблей проекта 1171. Может перевозить до 300 десантников, до 13 танков или до 36 бронемашин основных типов, а также буксируемую артиллерию. Дальность похода - до 3,5 тысячи морских миль, скорость хода - 16 узлов.

Водоизмещение - 5 тысяч тонн, длина - 120 метров, осадка - 3,6 метра. Мощность двигателей - 5200 л.с. Экипаж - 100 человек. Вооружение - 30-мм автоматическая артиллерийская установка АК-630М-2 "Дуэт" скорострельностью до 10 000 выстрелов в минуту, две установки АК-630 с радиолокационной системой управления. На палубе БДК предусмотрено базирование двух вертолетов.