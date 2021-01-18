Сийский монастырь в Архангельской области закрылся на карантин

Антониево-Сийский монастырь в Архангельской области 17 января закрылся на карантин в связи с коронавирусом.

Как сообщается на сайте обители, среди братии есть заболевшие СOVID-19, поэтому монастырь пока не сможет принимать паломников. При этом богослужения будут идти в обычном режиме ежедневно, можно заказывать требы.

Администрация Сийского монастыря принесла извинения паломникам за возможные неудобства, вызванные ограничениями, но подчеркнула, что во главу угла ставится общая безопасность.

В 2020 году Антониево-Сийский монастырь, расположенный в Холмогорском районе Поморья, отметил 500-летний юбилей. Праздничную программу пришлось пересмотреть в связи с пандемией, однако ряд заметных мероприятий все же состоялся. Так, в декабре в Архангельске впервые выступил колокольный оркестр, который исполнил сюиту "Сия500-2020", специально написанную к юбилею обители мастером звонов Владимиром Петровским.