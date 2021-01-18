В Петербурге скончался известный архитектор-реставратор Рафаэль Даянов

В Петербурге на 71-м году жизни скончался известный реставратор и архитектор Рафаэль Даянов.

Как сообщают в Союзе реставраторов Северной столицы, дата и время похорон будут сообщены дополнительно.

Рафаэль Даянов создавал проекты реставрации Дома Трезины, особняка Гаусвальда, дворца Бобринских, "Агатовых комнат" в Царском Селе.

Реставрацией Рафаэль Даянов занимался более 40 лет, он написал больше двух десятков научных статей на эту тему. Кроме того, Даянов выступал как популяризатор архитектуры. В качестве эксперта он выступал в СМИ, неоднократно давал комментарии и разъяснения по тонким вопросам в СМИ, в том числе и в "Российской газете".