В Пскове адвоката задержали по подозрению в убийстве

Новости

В Петербурге подростка арестовали за убийство матери и дяди 16:48
Зрители смогут пообщаться с создателями фильмов на онлайн-премьерах 16:47
Экс-следователь Митасов арестован до конца января по делу о поджоге 16:44
БДК "Петр Моргунов" готовится к переходу на Северный флот 16:43
На Домбае спасли еще шесть человек из-под снежной лавины 16:38
Звезда "Последнего героя" Энджи Якуш умерла от рака 16:36
Умерла актриса Джоан Роджерс 16:30
МЧС показало первые кадры после схода лавины на Домбае 16:06
В Сеть попали новые фото со съемок третьей части "Человека-паука" 16:04
Миронов выступил за повышение доплат классным руководителям 15:59
Врач рассказал о возможности приема жаропонижающих после вакцинации 15:57
В Петербурге скончался известный архитектор-реставратор Рафаэль Даянов 15:49
Попова: Четверть россиян имеет иммунитет к коронавирусу 15:48
В Турции найдено тело российского капитана с ранее затонувшего судна 15:40
В Псковской области ребенка из отдаленной деревни будут возить в школу 15:39
Масштабное производство вакцины "ЭпиВакКорона" начнется в феврале 15:29
Началась "Неделя памяти" жертв холокоста 15:26
В ВОЗ выразили обеспокоенность малой вакцинацией бедных стран 15:05
Новая "Лига справедливости" будет 4-часовым полнометражным фильмом 15:01
В театре рассказали о состоянии заболевшего COVID Василия Ланового 14:47
Лию Ахеджакову выписали из больницы 14:42
Лавров сообщил, что в легкой форме переболел COVID-19 14:35
Лавров считает Францию и ФРГ причастными к отсутствию прогресса в Донбассе 14:24
В Красноярске впервые осудили предпринимателя за загрязнение воздуха 14:08
В Палестине в этом году могут пройти первые за 15 лет выборы 14:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
18.01.2021 16:30
Рубрика: Происшествия

В Пскове адвоката задержали по подозрению в убийстве

Текст: Вера Черенева

В Пскове адвоката подозревают в убийстве своего знакомого. Мужчина был избит и задушен, сообщает Следственный комитет по региону.

В Петербурге за убийство мамы и дяди задержали 17-летнего юношу

Местный житель пропал еще вечером 3 января. Вскоре следователи заподозрили, что пскович мог быть убит.

Во время расследования сотрудники регионального СК выяснили, что одним из последних, с кем общался пропавший - был его знакомый со статусом адвоката. Следователи полагают, что адвокат расправился с мужчиной.

По данным ведомства, в ночь на 4 января псковича вывезли в загородный дом, где избили, а потом задушили. Тело закопали.

Сейчас адвокату предъявлено обвинение в убийстве.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Псков

Главное сегодня

МИД: Москва высылает двух нидерландских дипломатов
Масштабное производство вакцины "ЭпиВакКорона" начнется в феврале
Лавров оценил ход реализации соглашения по Нагорному Карабаху
Мишустин поручил из-за морозов усилить контроль за теплоснабжением
В ВОЗ выразили обеспокоенность малой вакцинацией бедных стран
Мошенники придумали новый способ отъема денег через суд
Почему катание с горок становится опасным для жизни