В Пскове адвоката задержали по подозрению в убийстве

В Пскове адвоката подозревают в убийстве своего знакомого. Мужчина был избит и задушен, сообщает Следственный комитет по региону.

Местный житель пропал еще вечером 3 января. Вскоре следователи заподозрили, что пскович мог быть убит.

Во время расследования сотрудники регионального СК выяснили, что одним из последних, с кем общался пропавший - был его знакомый со статусом адвоката. Следователи полагают, что адвокат расправился с мужчиной.

По данным ведомства, в ночь на 4 января псковича вывезли в загородный дом, где избили, а потом задушили. Тело закопали.

Сейчас адвокату предъявлено обвинение в убийстве.