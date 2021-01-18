В Псковской области ребенка из отдаленной деревни будут возить в школу

В деревне Верхоляне Гдовского района Псковской области 12-летнего мальчика начнут возить в школу. Родители ученика добивались этого более пяти лет.

Как сообщили "РГ" в прокуратуре Псковской области, расстояние от дома до школы составляет более семи километров. Причем большая часть этого расстояния приходится на участок федеральной трассы. На расстоянии 1 километра 40 метров от дома находится автобусная остановка, с которой ребенок обычно уезжает в школу.

Причем, по пути ребенку нужно перебежать федеральную трассу с достаточно напряженным движением.

На протяжении многих лет родители обращались к местным властям с просьбой решить вопрос. В муниципалитете разводили руками: в деревне проживает чуть больше сотни человек и масштабные трансформации транспортной инфраструктуры бюджет просто не потянет.

Родители рассказали об этой ситуации во время приема прокурору Гдовского района. Тот согласился с мнением родителей, что обеспечение транспортной доступности - это не их головная боль, федеральный закон об образовании дает всем ученикам единые права.

Прокуратура обратилась в суд, Фемида также согласилась с тем, что поход в школу не должен превращаться в полосу препятствий и в ближайший месяц местная администрация должна обеспечить ребенку возможности посещать учебное заведение. У местных властей может быть несколько вариантов, в частности, можно перенести остановку общественного транспорта или включить деревню, где живет ребенок, в маршрут школьного автобуса.