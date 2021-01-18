В Краснодаре мужчина пойдет под суд за попытку взорвать банкомат

В краевой столице правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя города Абинска, который обвиняется сразу в нескольких преступлениях: "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств" и "Кража".

По информации ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в феврале прошлого года обвиняемый решился на дерзкое ограбление. В качестве объекта был выбран банкомат, расположенный в тамбуре перед входом в аптеку. Мужчина вскрыл отверткой купюроприемник, а затем подключил к устройству два приготовленных кислородных баллона с газовым редуктором и шлангом. Пустив в ход дымовую шашку, он поджег соединительный провод. Но взрыва так и не произошло. Как выяснилось позже, причиной фиаско стали пустые баллоны (без кислорода).

- На момент совершения преступления в банкомате находились денежные средства в сумме более одного миллиона 400 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства. - На период предварительного следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас сотрудники следственного отдела УМВД России по Краснодару направили материалы дела в суд. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.