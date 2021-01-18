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18.01.2021 11:15

АО "Транснефть - Западная Сибирь" направило на благотворительность в 2020 году около 400 млн рублей

АО "Транснефть - Западная Сибирь" подвело итоги реализации благотворительной деятельности за 2020 год. На поддержку социальных инициатив в регионах ведения производственной деятельности предприятие направило около 400 млн рублей.

В числе основных получателей благотворительной помощи - учреждения образования, здравоохранения, социальные и экологические организации, районные администрации. Цель - формирование благоприятной социальной среды и повышение качества жизни.

На развитие организаций в сфере дошкольного, среднего и высшего образования в Омской, Тюменской, Томской областях за прошлый год акционерное общество выделило более 14,8 млн рублей. Более 10 млн было направлено на создание учебных лабораторий с применением технологий виртуальной реальности на базе Инженерной школы природных ресурсов Томского политехнического университета. Также почти 62 млн рублей выделено на модернизацию школ на территории Иркутской области и Дальнего Востока.

Одно из приоритетных направлений благотворительной помощи - поддержка учреждений здравоохранения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. На приобретение необходимых средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, медицинского оборудования, улучшение материально-технической оснащенности медорганизаций предприятие в 2020 году направило 3,3 млн рублей. Также более 280 млн рублей АО "Транснефть - Западная Сибирь" выделило на реализацию проектов по развитию учреждений здравоохранения на Дальнем Востоке, Якутии и на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Иркутской области.

Еще одно направление благотворительной помощи - благоустройство городской среды в больших и малых населенных пунктах, в 2020 году на эти цели предприятие выделило 2,2 млн рублей. Были реализованы проекты в Омске, Мариинске Кемеровской области, поселке Лазурный Красноярского края.

Более 1,4 млн рублей АО "Транснефть - Западная Сибирь" выделило экологическим организациям в целях сохранения уникальной сибирской флоры и фауны. Поддержка была оказана государственному природному биосферному заповеднику "Саяно-Шушенский", специализированному автономному учреждению "Омский лесхоз", Томскому областному комитету охраны окружающей среды и природопользования.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне АО "Транснефть - Западная Сибирь" также финансово поддержало ветеранские организации и проекты, направленные на сохранение исторической памяти.

Кроме того, благотворительную помощь в 2020 году получили учреждения спорта и культуры. На обновление материально-технической базы спортшкол и сельских досуговых учреждений предприятие направило более 1 млн рублей.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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