В Тюменской области столкнулись школьный автобус и легковушка

Сегодня около 13.00 в деревне Якуши, недалеко от перекрестка улиц Такташ и Алиш, столкнулись школьный автобус, который вез детей домой после уроков в Чикчинской школе, и автомобиль Cadillac. От удара ПАЗик въехал в столб, а легковушка - в забор.

Как рассказала корреспонденту "РГ" начальник отделения пропаганды ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова, в школьном транспорте находились 17 учеников и сопровождающий. Все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. В результате аварии они не пострадали. Шофер 67 лет был трезв. Утром перед рейсами он, как водится, прошел медицинский контроль.

А вот второму водителю потребовалась медицинская помощь. По словам Борисовой, тот получил небольшие травмы и доставлен в больницу.

- Уже несколько часов на месте аварии работают руководитель территориального подразделения ГИБДД, сотрудники технического и дорожного надзора госавтоинспекции. Специалисты выясняют, кто же стал виновником столкновения на равнозначном перекрестке, - добавила пресс-секретарь ведомства.

По домам детей развез другой школьный автобус.