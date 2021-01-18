Новости

Лавров считает Францию и ФРГ причастными к отсутствию прогресса в Донбассе 14:24
В Красноярске впервые осудили предпринимателя за загрязнение воздуха 14:08
В Палестине в этом году могут пройти первые за 15 лет выборы 14:05
Создатель "Дома 2" рассказал, как собирается возродить шоу 14:01
В вузах Минска и Ставрополья откроют совместную магистерскую программу 14:00
В Чувашии экс-полицейский осужден условно за применение электрошокера 13:49
Вышел трейлер триллера с Хабенским "За час до рассвета" 13:48
Жители Башкирии с "антиковидным паспортом" получат льготы в сфере досуга 13:48
Уровень выплат АСВ кредиторам ликвидированных банков достиг рекорда 13:42
В московском метро появились кнопки вызова контролера-кассира 13:38
Продолжение "Последнего богатыря" собрало более 1,8 млрд в прокате 13:27
В Костроме пять человек пострадали из-за обморока водителя автобуса 13:27
Вырабатываемое в организме вещество оказалось убийцей инфекций 13:20
К пятнице в столице потеплеет до +2 градусов 13:17
В Подмосковье откроют еще 127 пунктов вакцинации от COVID-19 13:14
В Германии обнаружили новый штамм коронавируса 13:12
Самая холодная ночь: В Москве температура воздуха опустилась ниже -20 градусов 13:06
Белорусско-российское учение "Запад-2021" пройдет с 10 по 16 сентября 13:01
В столичном регионе продлен "желтый" уровень погодной опасности 13:01
Лавров выразил уверенность в успехе сотрудничества РФ и Китая по вакцинам 12:57
Лавров: Саммит "пятерки" СБ ООН все еще на повестке дня 12:44
В столице прошел первый электронный аукцион по аренде земли 12:41
СК возбудил новое дело против мэра Томска Ивана Кляйна 12:38
Военные учения в Эстонии оказались на грани срыва из-за шапок 12:38
В Подмосковье начинают закрывать ковидные койки 12:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
18.01.2021 13:42
Рубрика: Экономика

Уровень выплат АСВ кредиторам ликвидированных банков достиг рекорда

Текст: Игорь Зубков

Средний размер удовлетворения требований кредиторов ликвидированных банков по итогам 2020 года достиг рекордных 48,1%, сообщило Агентство по страхованию вкладов. По итогам предыдущего года показатель составил 45,3% и также был рекордным.

Фото: iStock
Что будет со ставками по вкладам и кредитам в 2021 году

Вырос с 26,7 до 32,7% размер удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, показатели по кредиторам первой (68,1%) и второй (36,7%) очередей остались примерно на прошлогоднем уровне.

Всего в 2020 году АСВ направило на расчеты с более чем 179,7 тыс. кредиторов 271 ликвидируемого банка свыше 73,6 млрд рублей (за 2019 год - 100,3 млрд рублей). При этом в IV квартале 2020 года денежные средства на общую сумму 19,1 млрд рублей получили 122 тыс. кредиторов 203 ликвидируемых банков.

Экономика Финансы Банки

Главное сегодня

Лавров оценил ход реализации соглашения по Нагорному Карабаху
Мишустин поручил из-за морозов усилить контроль за теплоснабжением
За сутки в России подтверждено 22 857 случаев COVID-19 в 85 регионах
СК предложил ужесточить уголовную ответственность для физлиц
В Подмосковье начинают закрывать ковидные койки
Гаражная амнистия может стать бесплатной для россиян
Как извлечь прибыль из накопленных 100 тысяч рублей