Уровень выплат АСВ кредиторам ликвидированных банков достиг рекорда

Средний размер удовлетворения требований кредиторов ликвидированных банков по итогам 2020 года достиг рекордных 48,1%, сообщило Агентство по страхованию вкладов. По итогам предыдущего года показатель составил 45,3% и также был рекордным.

Вырос с 26,7 до 32,7% размер удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, показатели по кредиторам первой (68,1%) и второй (36,7%) очередей остались примерно на прошлогоднем уровне.

Всего в 2020 году АСВ направило на расчеты с более чем 179,7 тыс. кредиторов 271 ликвидируемого банка свыше 73,6 млрд рублей (за 2019 год - 100,3 млрд рублей). При этом в IV квартале 2020 года денежные средства на общую сумму 19,1 млрд рублей получили 122 тыс. кредиторов 203 ликвидируемых банков.