В Москве оформлять таксистов будут в электронном виде

Оформить разрешение на деятельность такси в Москве с 25 января можно будет в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"С 25 января разрешение на деятельность такси можно будет получить в электронном виде. Раньше после подачи заявки необходимо было лично прийти в сервисный центр и забрать разрешение, теперь его нужно просто распечатать. Постановление об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Заявки теперь смогут подавать только официально зарегистрированные индивидуальные предприниматели и юридические лица, что позволит исключить мошеннические случаи при получении государственной услуги", - сообщает пресс-служба.

Для прекращения действия разрешений будет достаточно решения департамента транспорта. Раньше досрочное прекращение действия департамент выдавал после получения данных от Федеральной налоговой службы и МВД.