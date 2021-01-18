В Польше ученики младших классов вернутся к очному обучению

В Польше ученики 1-3 классов вернутся к очному обучению с 18 января. Об этом объявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, подчеркнув, что это "самый осторожный шаг" в текущей эпидемиологической ситуации.

Все польские школы перешли на удаленное обучение в ноябре 2020 года после того, как в стране резко увеличилось число ежесуточно выявляемых случаев коронавируса, напоминает РИА Новости. Перед тем, как возобновить занятия младшеклассников власти протестировали на COVID-19 около 80 тысяч учителей и работников школ. Положительными оказались тесты около 2% из них.

Занятия будут организованы так, чтобы дети из разных классов по возможности не контактировали друг с другом. В школах, где есть такая возможность, разные классы будут учиться на разных этажах.

При этом все остальные карантинные меры, введенные в Польше из-за COVID-19, остаются в силе. Из-за высокого числа заболевших правительство республики продлило национальный карантин. Рестораны, бары, кафе могут работать только на вынос. Закрыты бассейны, тренажерные залы, отели. Запрещены собрания более пяти человек за исключением членов семей. Маски обязательны, в том числе на улице.