В РПЛ прокомментировали идею сокращения премьер-лиги до 12 клубов

В Российской премьер-лиге прокомментировали информацию об идее сокращения до 12 клубов.

"Лига постоянно нацелена на усиление спортивной и коммерческой привлекательности соревнования, и изменение формата потенциально может этому способствовать. Но для конкретных решений по изменению формата главной лиги нужен глубокий, комплексный подход и всесторонний анализ. Ранее лига рассмотрела несколько сценариев, включая тот, который сейчас обсуждается в СМИ - "12+12". Это возможный, но далеко не единственный вариант", - цитирует слова главы РПЛ Сергея Прядкина РИА Новости.

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