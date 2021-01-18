Вооруженные американцы вышли на митинги в нескольких штатах

На улицы сразу нескольких американских штатов вышли сторонники действующего президента США Дональда Трампа. Протесты носят мирный характер. Количество полицейских там значительно превышает число демонстрантов, пишет ТАСС.

Несколько десятков человек в одежде с символикой предвыборной кампании Трампа пришли к зданию Капитолия в городе Колумбус (штат Огайо). У некоторых при себе было огнестрельное оружие. А в штате Невада к зданию местного парламента пришел всего один человек. И он оказался противником Трампа. Такая же картина наблюдалась и в Гаррисберге (штат Пенсильвания).

Напомним, 20 января в Вашингтоне пройдет инаугурация нового президента США Джо Байдена, победившего на выборах третьего ноября. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и конгрессу, перекрыта. Капитолийский холм оцеплен.