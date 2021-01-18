Звезда "Последнего героя" Энджи Якуш умерла от рака

Американская актриса и звезда оригинального реалити-шоу "Последний герой" (Survivor) Энджи Якуш скончалась в возрасте сорока лет 8 января в Новом Орлеане.

Как передает TMZ, точная причина смерти артистки не указана, но ранее стало известно, что Энджи боролась с редкой формой рака.

#AngieJakusz, a contestant on #SurvivorPalau, died January 8 from cancer at the age of 40. pic.twitter.com/eMRALM7zqh — HOTCHKA (@Hotchka) January 14, 2021

Якуш родилась в марте 1980-го в Висконсине, откуда перебралась в Новый Орлеан. Работала барменом и художником.

В Survivor участвовала в 2005-м, получив от коллег на проекте кличку Невесёлая Энджи.

Перед этим, в 1998-м, снялась в фэнтези-картине Джона Джейкобса "Заклинание Люсинды".