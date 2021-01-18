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Звезда "Последнего героя" Энджи Якуш умерла от рака

Новости
    18.01.2021, 16:36
Текст:   Олег Усков

Американская актриса и звезда оригинального реалити-шоу "Последний герой" (Survivor) Энджи Якуш скончалась в возрасте сорока лет 8 января в Новом Орлеане.

Как передает TMZ, точная причина смерти артистки не указана, но ранее стало известно, что Энджи боролась с редкой формой рака.

Якуш родилась в марте 1980-го в Висконсине, откуда перебралась в Новый Орлеан. Работала барменом и художником.

В Survivor участвовала в 2005-м, получив от коллег на проекте кличку Невесёлая Энджи.

Перед этим, в 1998-м, снялась в фэнтези-картине Джона Джейкобса "Заклинание Люсинды".

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