Распоряжение правительства Республики Алтай от 19 января 2021 года № 11-р "О внесении изменения в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Новости

Косачев оценил очередные санкции США в связи с "Северным потоком-2" 13:14
Возбуждено еще одно дело о халатности после схода лавины в Норильске 13:08
Генпрокуратура: Захарченко получил от теневых банкиров 1,4 млрд рублей 13:08
Заочное установление инвалидности могут продлить до октября 13:01
На Сицилии произошло неожиданное извержение вулкана Этна 12:55
Названы сериалы-номинанты премии американских кинокритиков 12:53
Китай введет санкции против американских чиновников из-за Тайваня 12:50
14 февраля столичные ЗАГСы зарегистрируют более 50 пар 12:40
Володин рассказал об очереди из депутатов за прививками 12:32
Ученые: Борщевик достиг Арктики и может навредить хозяйству аборигенов 12:18
Сериал "Острые козырьки" закрывается 11:54
Глава комитета Госдумы выступил за введение COVID-паспортов 11:51
Беларусь начала прививать "Спутником V" медработников из группы риска 11:51
Мурашко: Фонд "Круг добра" находится в стадии регистрации 11:45
Мэтт Дэймон появится в киновселенной Marvel в четвертом "Торе" 11:27
Мурашко: Летальность от COVID с апреля снизилась более чем в три раза 11:24
Минздрав: Более 600 тысяч медиков привлечены к лечению больных с COVID 11:22
Оперштаб: Еще 4532 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:18
ФСБ нашла 30 самодельных взрывных устройств у жителя Архангельска 11:07
В Китае обнаружен новый эпицентр заражения коронавирусом 10:46
Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума 10:41
Казахстан намерен начать прививки "Спутником V" раньше срока 10:23
У двух участников Открытого чемпионата Австралии выявлен коронавирус 10:20
Горнолыжные трассы в Приэльбрусье закрыли из-за лавинной опасности 10:16
93-летняя Джина Лоллобриджида вакцинировалась от COVID-19 10:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
19 января 2021 г.

Распоряжение правительства Республики Алтай от 19 января 2021 года № 11-р "О внесении изменения в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории Республики Алтай" изменение, дополнив его пунктом 14.1.5 следующего содержания:

"14.1.5. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай, реализующим дополнительные общеобразовательные программы в форме индивидуальных занятий, до особого распоряжения обеспечить свою деятельность в очном режиме с соблюдением указаний и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией