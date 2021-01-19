Распоряжение правительства Республики Алтай от 19 января 2021 года № 11-р "О внесении изменения в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории Республики Алтай" изменение, дополнив его пунктом 14.1.5 следующего содержания:

"14.1.5. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай, реализующим дополнительные общеобразовательные программы в форме индивидуальных занятий, до особого распоряжения обеспечить свою деятельность в очном режиме с соблюдением указаний и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







