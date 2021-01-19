Распоряжение правительства Республики Алтай от 18 января 2021 года № 7-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) пункт 11.3 признать утратившим силу;

2) дополнить пунктом 11.3.1 следующего содержания:

"11.3.1. Министерству труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай до особого распоряжения организовать предоставление подведомственными государственными учреждениями Республики Алтай государственных и муниципальных услуг исключительно по предварительной записи.";

3) пункт 14.1.2.1 признать утратившим силу;

4) пункт 14.1.3 признать утратившим силу;

5) пункт 14.1.4 признать утратившим силу;

6) пункт 14.5 дополнить подпунктом "с" следующего содержания:

"с) с 23 января 2021 года по 5 февраля 2021 года.".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







