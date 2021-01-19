Указ главы Республики Бурятия от 19 января 2021 года № 5 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020 № 103, от 29.05.2020 № 118, от 02.06.2020 № 123, от 09.06.2020 № 127, от 12.06.2020 № 129, от 17.06.2020 № 133, от 19.06.2020 № 138, от 25.06.2020 № 140, от 30.06.2020 № 146, от 03.07.2020 № 151, от 06.07.2020 № 153, от 20.07.2020 № 158, от 20.07.2020 № 159, от 23.07.2020 № 163, от 03.08.2020 № 172, от 07.08.2020 № 175, от 11.08.2020 № 176, от 21.08.2020 № 185, от 27.08.2020 № 187, от 07.09.2020 № 197, от 11.09.2020 № 202, от 11.09.2020 № 203, от 18.09.2020 № 204, от 25.09.2020 № 205, от 02.10.2020 № 214, от 03.10.2020 № 215, от 08.10.2020 № 220, от 13.10.2020 № 223, от 16.10.2020 № 226, от 18.10.2020 № 227, от 29.10.2020 № 230, от 03.11.2020 № 234, от 06.11.2020 № 238, от 13.11.2020 № 243, от 24.11.2020 № 250, от 27.11.2020 № 251, от 08.12.2020 № 255, от 15.12.2020 № 258, от 21.12.2020 № 261, от 30.12.2020 № 278, от 06.01.2021 № 1, от 13.01.2021 № 2):

1.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, организовать работу при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет -портале "Работающая Бурятия".

Разрешить с 1 декабря 2020 года посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и представлением образовательными организациями в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Образовательным организациям, указанным в абзаце втором настоящего пункта, с численностью обучающихся свыше 1000 человек организовать перевод 30 % обучающихся на дистанционное обучение в соответствии с графиками, утверждаемыми образовательными организациями.

Образовательным организациям, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенным в г. Улан-Удэ, с. Кырен, с. Аршан Тункинского района, с. Хоринск Хоринского района, с. Кижинга Кижингинского района, г. Гусиноозерск Селенгинского района, г. Северобайкальск, п. Нижне-ангарск, п. Новый Уоян Северо-Байкальского района, п. Таксимо Муйско-го района, г. Кяхта Кяхтинского района, с. Верхний Саянтуй, с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района, п. Заиграево, п. Онохой, с. Новая Брянь, п. Нижние Тальцы Заиграевского района, с. Кабанск, п. Селенгинск, г. Бабушкин, п. Выдрино Кабанского района, Иволгинском районе, Курумкан-ском районе, установить с 16 ноября по 28 ноября 2020 года включительно каникулы для обучающихся 1-х классов с последующим изменением сроков окончания учебного года.

Профессиональным образовательным организациям, реализующим основные программы профессионального обучения, программы среднего профессионального образования, организовать работу в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, с соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и представлением образовательными организациями в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Рекомендовать образовательным организациям высшего образования обеспечить посещение обучающимися образовательных организаций с соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и представление в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Разрешить занятия физической культурой и спортом, в том числе контактными игровыми способами, в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах), в образовательных организациях по программам дополнительного образования в области физической культуры и спорта, контактными и игровыми способами на открытом воздухе, индивидуальные и групповые занятия в помещениях по предварительной записи с загрузкой объекта в объеме не более 50 % от единовременной пропускной способности объекта, занятия в плавательных бассейнах спортивного назначения - из расчета не более 1 человека на 10 м2 площади зеркала воды дорожки бассейна при соблюдении противоэпидемических мероприятий, установленных методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Возможность проведения конкретного физкультурного и спортивного мероприятия на территории Республики Бурятия как в помещениях, так и на открытом воздухе заблаговременно согласовывать с Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

Разрешить работу образовательных организаций по программам дополнительного образования при условии проведения занятий с числом обучающихся не более 14 человек на одном занятии, строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, в том числе требований об использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские, гигиенические маски, респираторы), о соблюдении социального дистанцирования, и представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Разрешить с 30 ноября 2020 года творческим коллективам различных организационно-правовых форм проведение групповых занятий и индивидуальных занятий при условии организации учебного и рабочего процессов с учетом площади учебных помещений и других аудиторий, общей площади зданий, с соблюдением социального дистанцирования между обучающимися, участниками творческих коллективов не менее 1,5 м и санитарно-эпидемиологических требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также представлением в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Возобновить с 30 августа 2020 года деятельность учреждений социального обслуживания Республики Бурятия для детей, оставшихся без попечения родителей, при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.

Возобновить работу открытых термальных бассейнов с загрузкой объекта в объеме не более 25 % от единовременной пропускной способности объекта, с соблюдением социального дистанцирования, с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха в помещениях, а также при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер и представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".".

1.2. Пункт 11.7 изложить в следующей редакции:

"11.7. Возобновить личный прием граждан при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.".

1.3. Пункт 14.5 изложить в следующей редакции:

"14.5. Возобновить личный прием граждан при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







