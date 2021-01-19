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19.01.2021,  
18:17
Текст:  Алексей Моисеев

Два беспилотника сбили в Ливии

Пока нет данных о типах летательных аппаратов и о том, какие средства поражения были применены.

Несмотря на относительное затишье на фронтах, стороны продолжают вести подготовку к возможному обострению обстановки, проводятся учения, воздушная разведка, в том числе с помощью дронов.

Известно, что в ходе вооруженного конфликта применялись БПЛА различных типов: от небольших и сравнительно простых по конструкции - до специализированных, способных выполнять различные задачи, в том числе и ударные.

Самым известным беспилотником стал турецкий Bayraktar TB2. При собственной массе в 650 кг, он может брать 150 кг полезной нагрузки, в том числе четыре управляемых по лазерному лучу ракеты UMTAS или корректируемые авиабомбы MAM-C, MAM-L с дальностью действия 8000 м.

Максимальная скорость - более 220 км/ч. Потолок - 8200 м.

Фото: Малышев Николай / ТАСС
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Поскольку у них нет спутникового канала управления, радиус применения не превышает 150 км.

Первые данные об присутствии Bayraktar TB2 в этой горячей точке появились в мае 2019 года. Затем сообщения об атаках этих летательных аппаратов стали регулярными. Также часто стали обнародовать данные об их потерях. При этом наибольшие успехи были на счету доставленных из Объединенных Арабских Эмиратов ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". По разным данным, им удалось уничтожить от полутора десятков до почти пятидесяти таких аппаратов.

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Фото: Пресс-служба ЗВО по Балтфлоту
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