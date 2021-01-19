Постановление правительства Кировской области от 19 января 2021 года № 9-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности" Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в подпункт 1.2 пункта 1 постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.2.1.4 подпункта 1.2.1 изложить в следующей редакции:

"1.2.1.4. Оказание услуг по организации досуга и (или) развлечений предприятиями (объектами) общественного питания, расположенными в торговых, торгово-развлекательных комплексах (центрах), моллах, на рынках, в кинотеатрах (кинозалах), театрах, дворцах и домах культуры, цирке, на спортивных объектах, в детских игровых комнатах, развлекательных центрах для взрослых и детей, иных развлекательных и досуговых заведениях, предоставляющих услуги по организации активного отдыха и развлечений, проведению культурно-массовых и зрелищных мероприятий".

1.2. В абзаце первом подпункта 1.2.3.5 подпункта 1.2.3 слова "деятельность которых не приостановлена в соответствии с подпунктом 1.2.1.4 настоящего постановления," исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин







