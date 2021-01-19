Лавров отметил ухудшение безопасности на границе с Норвегией

В ходе видеоконференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его норвежской коллеги Ине Мари Эриксен Сёрейде 19 января глава российского внешнеполитического ведомства указал на ухудшение ситуации в плане обеспечения безопасности в приграничной зоне России и Норвегии и вообще на Крайнем Севере.

Как сказано в сообщении МИД РФ, опубликованном по итогам переговоров, удалось обсудить комплекс вопросов двусторонних отношений, "состояние которых оставляет желать лучшего".

В частности, "констатированы бездоказательные обвинения России в "кибератаках", "шпионских скандалах", ухудшение ситуации с обеспечением безопасности на Крайнем Севере, в том числе в российско-норвежском приграничье".

Также в ходе переговоров российская сторона сделала акцент на том, что "наращивание Норвегией военной активности, продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам чреваты негативными последствиями для Арктики. Выражена надежда на восстановление традиционного добрососедства между нашими странами".