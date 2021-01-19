Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 291н "О внесении изменений в типовую форму соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 декабря 2018 г. № 269н"

Новости

Косачев оценил очередные санкции США в связи с "Северным потоком-2" 13:14
Возбуждено еще одно дело о халатности после схода лавины в Норильске 13:08
Генпрокуратура: Захарченко получил от теневых банкиров 1,4 млрд рублей 13:08
Заочное установление инвалидности могут продлить до октября 13:01
На Сицилии произошло неожиданное извержение вулкана Этна 12:55
Названы сериалы-номинанты премии американских кинокритиков 12:53
Китай введет санкции против американских чиновников из-за Тайваня 12:50
14 февраля столичные ЗАГСы зарегистрируют более 50 пар 12:40
Володин рассказал об очереди из депутатов за прививками 12:32
Ученые: Борщевик достиг Арктики и может навредить хозяйству аборигенов 12:18
Сериал "Острые козырьки" закрывается 11:54
Глава комитета Госдумы выступил за введение COVID-паспортов 11:51
Беларусь начала прививать "Спутником V" медработников из группы риска 11:51
Мурашко: Фонд "Круг добра" находится в стадии регистрации 11:45
Мэтт Дэймон появится в киновселенной Marvel в четвертом "Торе" 11:27
Мурашко: Летальность от COVID с апреля снизилась более чем в три раза 11:24
Минздрав: Более 600 тысяч медиков привлечены к лечению больных с COVID 11:22
Оперштаб: Еще 4532 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:18
ФСБ нашла 30 самодельных взрывных устройств у жителя Архангельска 11:07
В Китае обнаружен новый эпицентр заражения коронавирусом 10:46
Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума 10:41
Казахстан намерен начать прививки "Спутником V" раньше срока 10:23
У двух участников Открытого чемпионата Австралии выявлен коронавирус 10:20
Горнолыжные трассы в Приэльбрусье закрыли из-за лавинной опасности 10:16
93-летняя Джина Лоллобриджида вакцинировалась от COVID-19 10:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
19 января 2021 г.

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 291н "О внесении изменений в типовую форму соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 декабря 2018 г. № 269н"

Дата подписания 27 ноября 2020 г.
Опубликован 19 января 2021 г.
Вступает в силу 29 января 2021 г., 31 января 2021 г.

Зарегистрирован 15.01.2021 г. № 62113

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 18.01.2021 г.

Вступает в силу с 29 января 2021 г., за исключением пунктов 2,8,9, подпункта "а" пункта 14 и пункта 15 Изменений, и применяется при заключении соглашений (дополнительных соглашений к ранее заключенным соглашениям) между главными распорядителями средств федерального бюджета как получателями средств федерального бюджета и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, начиная с заключения соглашений (дополнительных соглашений к ранее заключенным соглашениям) на 2021 год.

Пункты 2,8,9, подпункт "а" пункта 14 и пункт 15 Изменений вступают в силу с 31 января 2021 г.

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 291н
(pdf, PDF, 504 Кб)