Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 291н "О внесении изменений в типовую форму соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 декабря 2018 г. № 269н"

Зарегистрирован 15.01.2021 г. № 62113

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 18.01.2021 г.

Вступает в силу с 29 января 2021 г., за исключением пунктов 2,8,9, подпункта "а" пункта 14 и пункта 15 Изменений, и применяется при заключении соглашений (дополнительных соглашений к ранее заключенным соглашениям) между главными распорядителями средств федерального бюджета как получателями средств федерального бюджета и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, начиная с заключения соглашений (дополнительных соглашений к ранее заключенным соглашениям) на 2021 год.

Пункты 2,8,9, подпункт "а" пункта 14 и пункт 15 Изменений вступают в силу с 31 января 2021 г.