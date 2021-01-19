Мухтар Абакаров воевал под Ельней, где написал песню об этом городе

Мухтар Абакаров, 27 лет

Абакаров Мухтар Хезраевич (1917-1944), старшина, командир стрелкового отделения 1273-го стрелкового полка 387-й стрелковой дивизии.

Родился в аварском селе Хунзах Дагестанской АССР. Окончил Буйнакское педагогическое училище. Как поэт печатался в газете "Колхозник" (Буйнакск). В 1939 году призван в пограничные войска. В первые дни войны был ранен. После излечения записался в Дагестанский добровольческий кавалерийский эскадрон. Воевал под Ельней, где написал песню об этом городе.

В апреле 1944 года награжден орденом Славы III степени.

Из представления к награде: "Товарищ Абакаров, командуя отделением, показал образцы мужества и отваги. Находясь в обороне на переднем крае в районе старой крепости на Турецком валу (фортификационное сооружение, построенное в начале XVI века, длиной 7,5 километра от Перекопского залива до Сиваша. - Д.Ш.), он со своим отделением неоднократно отражал атаки противника. За время с 16.03.1944 по 1.04.1944 г. в районе бывшей крепости на Турецком валу его отделение уничтожило 52 солдата и офицера противника. За время отечественной войны имеет три ранения: 29.06.41 г. под Минском, 15.09.41 г. под городом Ельня, Западный фронт, 25.10.43 г. при прорыве обороны противника под Мелитополем".