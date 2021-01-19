Мурашко: До конца января регионы получат более 2 млн доз вакцины от COVID-19

Прививочная кампания началась по всей стране, до конца месяца в регионы поступит более 2 млн доз вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ.

"До конца января идет поставка более 2 млн доз вакцины. Все идет в штатном режиме согласно графикам", - сказал он. По словам министра, до регионов доведен понедельный план поставок на январь и объемы на февраль.

"Идет разворачивание пунктов вакцинации, - продолжил Михаил Мурашко. - Сегодня развернуто в стране 2200 медицинских организаций, имеющих возможность провести вакцинацию населения. За прошедшую неделю дополнительно открыто 870 таких пунктов". Он добавил, что количество прививочных пунктов будет расти по мере увеличения объемов поставок вакцин.

Отдельно глава минздрава отметил регионы, в которых наилучшим образом организована запись на прививки через портал госуслуг и информирование граждан посредством электронных сервисов. Это Москва, Подмосковье, Белгородская область, Сахалин и Хабаровский край.