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19.01.2021 14:33
Рубрика: Общество

Мурашко: До конца января регионы получат более 2 млн доз вакцины от COVID-19

Текст: Галина Мисливская
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

Прививочная кампания началась по всей стране, до конца месяца в регионы поступит более 2 млн доз вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно с помощью приложения

"До конца января идет поставка более 2 млн доз вакцины. Все идет в штатном режиме согласно графикам", - сказал он. По словам министра, до регионов доведен понедельный план поставок на январь и объемы на февраль.

"Идет разворачивание пунктов вакцинации, - продолжил Михаил Мурашко. - Сегодня развернуто в стране 2200 медицинских организаций, имеющих возможность провести вакцинацию населения. За прошедшую неделю дополнительно открыто 870 таких пунктов". Он добавил, что количество прививочных пунктов будет расти по мере увеличения объемов поставок вакцин.

Отдельно глава минздрава отметил регионы, в которых наилучшим образом организована запись на прививки через портал госуслуг и информирование граждан посредством электронных сервисов. Это Москва, Подмосковье, Белгородская область, Сахалин и Хабаровский край.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Столица ЦФО Белгородская область ДФО Сахалинская область ДФО Хабаровский край ЦФО Москва ЦФО Московская область Вакцинация от коронавируса

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