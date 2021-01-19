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19.01.2021 11:45
Рубрика: Общество

Мурашко: Фонд "Круг добра" находится в стадии регистрации

Текст: Галина Мисливская

Созданный по инициативе президента Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими заболеваниями "Круг добра" находится на финальной стадии запуска, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Фото: Пресс-служба Фонда помощи хосписам "Вера"
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"Сейчас идет его регистрация. Руководство фонда утверждено, поэтому сейчас средства предусмотрены в бюджете. Идет финальная стадия его включения в работу", - сказал он на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Напомним, указ о создании фонда был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 6 января 2021 года. Бюджет организации будет формироваться за счет повышенной ставки НДФЛ с доходов граждан свыше 5 млн рублей в год и составит порядка 60 млрд рублей ежегодно.

В состав попечительского совета фонда вошли известные российские общественные деятели и врачи, в том числе Нюта Федермессер, Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Леонид Рошаль. Фонд будет закупать лекарства, медицинские изделия (в том числе не зарегистрированные в России) и средства реабилитации, которые не входят в перечень для инвалидов. Если потребуется, лечение может быть проведено и за рубежом.

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