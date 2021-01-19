Музыкальный режиссер, критик, педагог Георгий Спектор отмечает 95-летие

Сегодня, 19 января, свое 95-летие отмечает музыкальный режиссер, критик и педагог Георгий Спектор. Он еще застал тех великих, кто создавал фундамент советской музыкальной культуры - Гольденвейзера и Нейгауза, выступавших в Тбилиси, где он родился, легендарных Хоравы и Васадзе в ролях Отелло и Яго на сцене театра Руставели, Верико Анджапаридзе, Владимира Немировича-Данченко, Леонида Баратова, Бориса Захаву, Павла Маркова, Бориса Покровского и многих других, без которых невозможно представить историю ХХ века. Георгий Владимирович - не только их современник и последователь, он продолжатель самой традиции служения искусству, блестящий знаток музыкальной культуры.

Творческая жизнь его богата событиями, замечательными встречами и работой с выдающимися современниками. Он прошел в своем творчестве многое: в Тбилиси учился на скрипке, играл на ударных в джазовом коллективе, посещал занятия Георгия Товстоногова в Театральном институте Грузии, выступал в оркестре грузинских погранвойск. Затем окончил ГИТИС у Марии Осиповны Кнебель, ученицы Михаила Чехова, занимался у Леонида Баратова, еще студентом работал в спектаклях Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко.

За многие десятилетия своего творчества он поставил более 110 спектаклей - драматических, оперных, оперетт, мюзиклов, писал либретто и пьесы, был автором русского текста в опереттах, лекций-концертов в Москонцерте о творчестве Баха, Прокофьева, Караева и др. Столь же разнообразна и его творческая география - Тбилисский русский драматический театр и Театр Еромоловой, Краснодарская и Московская оперетта, Петрозаводский музыкальный театра и другие. Кроме того, он из той редчайшей породы деятельных людей, способных создавать театр "с нуля", на его счету три таких театра - оперный в Чебоксарах и музыкальные театры в Ташкенте и Томске-7 (ныне - Северский).

Почти четверть века Георгий Владимирович отдал Камерному театру Бориса Александровича Покровского, с которым сотрудничал с самых первых дней основания театра. Он был помощником Покровского в легендарной постановке оперы Шостаковича "Нос", работа над которой шла с участием композитора. А уже после смерти Покровского он восстановил на сцене Камерного музыкального театра другой легендарный спектакль мастера - "Похождения повесы" Игоря Стравинского. Всю свою жизнь оптимистичный, легкий, обладающий уникальной эрудицией и прекрасным чувством юмора Георгий Владимирович остается в актуальной творческой форме: сейчас он преподает режиссуру на кафедре музыкльного театра ГИТИСа и подчеркивает в своих интервью:

- Я с радостью приветствую талантливые новаторские постановки моих молодых коллег: Бертмана, Исаакяна, Тителя, Александрова, Чернякова, когда они опираются на музыкальную драматургию и находят новые решения загадок, предъявляемые партитурой.

22 января на сцене "Геликон-оперы" в честь 95-летия Георгия Владимировича Спектора будет дан спектакль "Арлекин" Феруччо Бузони в постановке Ильи Ильина.