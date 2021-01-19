Музыкальный режиссер, критик, педагог Георгий Спектор отмечает 95-летие

Новости

Суд вернул в СИЗО экс-министра культуры Мордовии за телефонные разговоры 17:48
В Германии создали фонд для обхода санкций против "Северного потока-2" 17:47
В Домбае завершился поиск пропавших при сходе лавины 17:39
Опрос: европейцы все меньше доверяют США 17:31
В Крыму два медработника пострадали в ДТП с машиной скорой помощи 17:30
Петербургский архитектор создал проект самого высокого здания в Африке 17:07
Саманте в новом "Сексе в большом городе" нашли "толерантную" замену 17:02
В Дамаске скончался наследник последнего султана Турции 16:43
Генри Кавилл вернулся к съемкам "Ведьмака" 16:33
СМИ: В марте Турция может начать ослабление антиковидных ограничений 16:29
Вышел трейлер ремейка "Уравнителя" с афроамериканкой в главной роли 16:27
Видео: "Обледеневшие" пожарные из Якутии стали звездами соцсетей 16:18
Верховный суд Каталонии не дает перенести региональные выборы на май 16:18
В ООН обсудят нарушения прав человека в Австралии 16:11
В Кремле выразили сожаление из-за переноса ЧМ по хоккею из Минска 16:11
Старшеклассники рассказали о возвращении в школу спустя три месяца 15:58
Головченко предложил двигаться к слиянию потенциалов Союзного государства 15:32
От коронавируса умер аккомпаниатор Кобзона Алексей Евсюков 15:27
В Минске пройдет "Фестиваль европейского кино" 15:27
Путин окунулся в прорубь на Крещение 15:20
Историку Соколову отказали в иске к бывшей возлюбленной 15:12
Уфимский дворник стал звездой интернета благодаря фотосессии 15:11
В Бундестаге выступили против санкций США по "Северному потоку-2" 15:04
В Кремле пока нет позиции по "ковид-паспортам" 15:01
Попова рассказала, где фиксируют большее число заразившихся COVID-19 14:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
19.01.2021 16:49
Рубрика: Культура

Музыкальный режиссер, критик, педагог Георгий Спектор отмечает 95-летие

Текст: Ирина Муравьева
Сегодня, 19 января, свое 95-летие отмечает музыкальный режиссер, критик и педагог Георгий Спектор. Он еще застал тех великих, кто создавал фундамент советской музыкальной культуры - Гольденвейзера и Нейгауза, выступавших в Тбилиси, где он родился, легендарных Хоравы и Васадзе в ролях Отелло и Яго на сцене театра Руставели, Верико Анджапаридзе, Владимира Немировича-Данченко, Леонида Баратова, Бориса Захаву, Павла Маркова, Бориса Покровского и многих других, без которых невозможно представить историю ХХ века. Георгий Владимирович - не только их современник и последователь, он продолжатель самой традиции служения искусству, блестящий знаток музыкальной культуры.
Фото: Из личного архива Георгия Спектора Фото: Из личного архива Георгия Спектора
Фото: Из личного архива Георгия Спектора

Творческая жизнь его богата событиями, замечательными встречами и работой с выдающимися современниками. Он прошел в своем творчестве многое: в Тбилиси учился на скрипке, играл на ударных в джазовом коллективе, посещал занятия Георгия Товстоногова в Театральном институте Грузии, выступал в оркестре грузинских погранвойск. Затем окончил ГИТИС у Марии Осиповны Кнебель, ученицы Михаила Чехова, занимался у Леонида Баратова, еще студентом работал в спектаклях Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко.

Фото: Русское концертное агентство
Башмет отметит день рождения со звездами исполнительского искусства

За многие десятилетия своего творчества он поставил более 110 спектаклей - драматических, оперных, оперетт, мюзиклов, писал либретто и пьесы, был автором русского текста в опереттах, лекций-концертов в Москонцерте о творчестве Баха, Прокофьева, Караева и др. Столь же разнообразна и его творческая география - Тбилисский русский драматический театр и Театр Еромоловой, Краснодарская и Московская оперетта, Петрозаводский музыкальный театра и другие. Кроме того, он из той редчайшей породы деятельных людей, способных создавать театр "с нуля", на его счету три таких театра - оперный в Чебоксарах и музыкальные театры в Ташкенте и Томске-7 (ныне - Северский).

Почти четверть века Георгий Владимирович отдал Камерному театру Бориса Александровича Покровского, с которым сотрудничал с самых первых дней основания театра. Он был помощником Покровского в легендарной постановке оперы Шостаковича "Нос", работа над которой шла с участием композитора. А уже после смерти Покровского он восстановил на сцене Камерного музыкального театра другой легендарный спектакль мастера - "Похождения повесы" Игоря Стравинского. Всю свою жизнь оптимистичный, легкий, обладающий уникальной эрудицией и прекрасным чувством юмора Георгий Владимирович остается в актуальной творческой форме: сейчас он преподает режиссуру на кафедре музыкльного театра ГИТИСа и подчеркивает в своих интервью:

- Я с радостью приветствую талантливые новаторские постановки моих молодых коллег: Бертмана, Исаакяна, Тителя, Александрова, Чернякова, когда они опираются на музыкальную драматургию и находят новые решения загадок, предъявляемые партитурой.

22 января на сцене "Геликон-оперы" в честь 95-летия Георгия Владимировича Спектора будет дан спектакль "Арлекин" Феруччо Бузони в постановке Ильи Ильина.

Петербургский театр поставил спектакль по мотивам романа Ильфа и Петрова
Культура Музыка Классика Культура Театр Музыкальный театр Гид-парк

Главное сегодня

Путин оценил темпы газификации страны
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом
В "Газпроме" сообщили о риске остановки "Северного потока-2"
Роспотребнадзор заявил о 100-процентной эффективности "ЭпиВакКороны"
Еще одна категория россиян сможет выйти на пенсию досрочно
Какие мультфильмы нужны современным детям
Каких книжных новинок ждать читателям в 2021 году