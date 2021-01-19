Новую музейную экспозицию открыли в Брестской крепости

Еще один музей, считают сотрудники Брестской крепости, появился на берегах Буга благодаря реализации проекта Союзного государства. Так они решили впредь именовать реставрированный форт №5, в котором открылась 19 января постоянная музейная экспозиция.

Еще в середине прошлого лета, уточняет БЕЛТА, специалисты приступили к реставрации левой части казармы, очистили стены и фасады, заменили окна и двери, провели инженерные сети. А параллельно научные работники мемориального комплекса и дизайнеры трудились над созданием исторической экспозиции.

"Пятый форт достойно продолжит летопись многогранной и величественной истории Брестской крепости. Станет еще одним символом памяти, уважения и глубокого признания бессмертного подвига советского солдата, который прошел дорогами военного лихолетья и добыл Великую Победу, - сказал министр культуры Анатолий Маркевич. - Сегодня мы живем под чистым и мирным небом, но всегда помним об уроках самой жестокой войны в истории страны и человечества".

Масштабы экспозиции, которая занимает шесть залов, действительно впечатляют. В первом посетителям рассказывают об истории фортификации на белорусских землях. Второй посвящен Брестской крепости в фортификационной системе на западных границах Российской империи. Занимателен и визуальный ряд, посвященный модернизации крепости в начале ХХ века и строительстве двух фортовых поясов. Кроме того, воссозданы кропотливым трудом музейных работников и интерьеры жилого каземата для нижних чинов, цейхгауза, канцелярии форта и умывальни. А часть экспозиции расположили за территорией казармы: в горжевом капонире, центральном сквознике и пороховом погребе.

Построенный в последней четверти девятнадцатого века, форт №5 считается одним из наиболее сохранившихся укреплений Брест-Литовской крепости. Он был воздвигнут из кирпича и земли, обнесен земляным валом и окружен заполненным водой рвом, а в начале прошлого века все сооружения форта были усилены бетонной стяжкой.

Реставрация форта №5, подчеркнул директор мемориального комплекса Григорий Бысюк, завершила трехлетнюю программу мероприятий Союзного государства в Брестской крепости. "За это время капитально отремонтированы девять объектов, реставрированы и открыты три музейные экспозиции. Проделана довольно напряженная работа. Не сомневаюсь, что это еще не точка, а запятая в тех добрых делах, которые наше поколение должно сделать в память о защитниках Отечества".

Нынешний год, констатируют новостные порталы, станет для легендарной цитадели над Бугом особенным. Во-первых, в июне исполнится 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Во-вторых, в сентябре отметят 50-летие мемориального комплекса, а в ноябре - 65-летие Музея обороны Брестской крепости.