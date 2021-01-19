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От коронавируса умер аккомпаниатор Кобзона Алексей Евсюков

Поп-музыка
    19.01.2021, 15:27
Текст:   Олег Усков

Советский, российский композитор и пианист, Народный артист России Алексей Евсюков, на протяжении сорока лет работавший с Иосифом Кобзоном, умер от коронавируса на 72-м году жизни. Об этом сообщил в своем Instagram продюсер Константин Полещук.

"Леша, как же так... Столько было планов, столько впереди было совместных проектов... Четверть века нашей творческой дружбы и covid все разрушил... Светлая память!!! Мы всегда будем тебя помнить!!!" - написал он (редакция - авторская).

Иосиф Давыдович Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет от рака.

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