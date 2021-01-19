Песков назвал ситуацию с соцсетями в США уроком для мира

"В Америке действительно налицо проблемы и с реализацией демократии, и с волеизъявлением, и с прозрачностью, и с международным мониторингом", - констатировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Эти все проблемы налицо, и, конечно, они привели к серьезной дестабилизации внутриполитической ситуации, которая, в том числе, к сожалению, привела и к таким крайним выражениям, которые мы вместе с другими странами с тревогой наблюдали", - сказал он журналистам.

"Это действительно имеет место. Можно просто констатировать наличие этих проблем, вряд ли, наверное, кто-то может это отрицать. Но от оценок мы воздержимся", - заявил Песков.

На вопрос о роли соцсетей в США в электоральных и постэлекторальных процессах представитель Кремля сказал, что "это урок для всего мира". "Очевидно, что компании, которые зарабатывают деньги на платформах для большого количества людей, населения многих стран, конечно, должны нести определенные обязательства", - считает он. "Эти обязательства должны как-то регламентироваться. Оставлять это на произвольное мнение этих компаний, наверное, неправильно", - заметил Песков.

"Потребительский авторитет компаний нарабатывается годами, но рушится буквально за дни и недели", - сказал пресс-секретарь президента. "И, конечно, это повод и для стран, и для граждан просто задуматься, насколько мы все должны аккуратно действовать с такой гегемонией крупных информационных компаний, их волюнтаризма, который обязательно должен быть как-то взят в рамки на законодательном уровне", - заключил он.