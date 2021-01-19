Продажи Lada в Европе рухнули в 2020 году

Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА) опубликовала данные о продажах машин в 2020 году. Оказалось, что в странах ЕС было реализовано только 2075 автомобилей Lada - это на 58,3% меньше, чем в 2019 году (4981 авто).

Единственная компания, чьи результаты по итогам года оказались еще хуже - это Alpina. Французской марке удалось продать в Европе всего 1328 машин.

С 2017 года компания присутствовала в пяти странах Евросоюза - Германии, Австрии, Болгарии, Литве и Венгрии. Для европейских покупателей были доступны Lada Vesta и Lada 4x4.

В конце 2019 года АвтоВАЗ заявил об уходе Lada с рынка Европы в связи с ужесточением экологических требований. Одной из причин также является новая маркетинговая политика Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Экспортная стратегия марки Lada предполагает экспансию на развивающиеся рынки и СНГ: Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Латинскую Америку и Ближний Восток. В 2020 году АвтоВАЗ поставил на экспорт более 41 тысячи автомобилей - на 19% меньше по сравнению с предыдущим годом.