САУ "Мста-С-М2" впервые применили в единой системе управления огнем

Артиллеристы Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа впервые применили самоходный дивизион САУ "Мста-С-М2" в единой системе управления огнем.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, эта аппаратура - единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ). Она позволяет обмениваться данными и в режиме реального времени корректировать огонь. Система передает информацию с приборов наведения, управления на командный пункт, где решают и принимают тактические и огневые задачи. Скорострельность - до 10 выстрелов в минуту.

На учениях артиллеристы корректировали задачи с беспилотниками, комплексом разведывательных систем для боевых машин.

В пресс-службе добавили, что в учении принимали участие около 500 военнослужащих и порядка 25 единиц техники и вооружения. Прошли учения в Брянской области.