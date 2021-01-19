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19.01.2021 13:40
Рубрика: Власть

Собянин утвердил программу развития газового хозяйства столицы до 2025 года

Текст: Любовь Проценко

Программу газификации жилищно-коммунального хозяйства столицы на 2021-2025 годы утвердили сегодня на заседании правительства Москвы. В документе, подписанном мэром Москвы Сергеем Собяниным, говорится, что на новых территориях, в частности, построят 87 километров магистральных газопроводов высокого давления.

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Кроме того, продолжится и реконструкция действующих газовых сетей, включая 13 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления, по которым осуществляется транспортировка газа через водные преграды. В пресс-службе мэра и правительства Москвы напомнили, что Москва ежегодно потребляет до 23 миллиардов кубометров газа. Основная часть приходится на "большую" энергетику - 85%, на промышленные предприятия - 11%, население - 3% и коммунально-бытовые потребители - 1%.

Ранее сообщалось, что в четырех регионах России впервые опробуют социальную концепцию газификации Минэнерго. В результате бесплатно проведут газ к каждому дому в Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях.

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