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19.01.2021 15:58
Рубрика: Общество

Старшеклассники рассказали о возвращении в школу спустя три месяца

Текст: Сергей Бабкин

Большинство московских старшеклассников позитивно восприняли возвращение в школу после трехмесячной дистанционки. "Да, в масках ходить не так просто, - признались учащиеся "Газете.ру". - Но мы готовы потерпеть! Ведь дома атмосфера совсем не та".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Напомним, что московские старшеклассники ушли на дистанционное обучение сразу после осенних каникул. Соответствующее постановление мэрии было принято ради безопасности самих детей и их домашнего окружения, в особенности пожилых родственников. Малышам организовать пространство для учебы дома не так просто, поэтому они занимались в школах очно. А вот у старшеклассников такой опыт уже был: большую часть весны они просидели кто дома, кто на дачах за компьютерами на дистанционных уроках.

Сейчас уровень заболеваемости в среде школьников снизился в два раза, отметил мэр Сергей Собянин. Да и в целом эпидситуация в городе улучшается. По сравнению с декабрем сейчас на треть меньше выявленных случаев COVID-19.

В школах - по-прежнему антивирусный режим. Термометры, маски, перчатки, дистанция, все это работает. "Мы все понимаем, и это неимоверное счастье, что теперь своих учеников можно видеть вживую, - делится с изданием учитель математики Людмила Зайцева. - Да, все в масках и видно только глаза, но это неважно, главное, что есть контакт".

Об этом же говорят и сами ребята. Они отмечают, что по большому счету уроки оставались уроками, даже когда все сидели дома. Однако что за школа без живого общения? Психолог Инна Попова отмечает, что в первое время вернувшиеся в классы школьники, скорее всего, довольно много времени посвятят беседам со сверстниками. Но при этом они всегда будут держать в уме все меры предосторожности. Ведь если в каком-нибудь классе выявят случай коронавируса, то всех ребят отправят на карантин на две недели. И все это время заниматься опять придется дома.

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