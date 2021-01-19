Суд оштрафовал воронежский лицей после заражения учеников COVID-19

Советский районный суд Воронежа наложил штраф в 200 тысяч рублей на лицей № 5 за нарушения санитарно-эпидемиологического режима.

Нарушения выявило региональное управление Роспотребнадзора, которое проводило проверку по заявлению родителей учеников, заразившихся коронавирусом, сообщает "Интерфакс".

Проверка показала, что в лицее не было журнала с результатами термометрии сотрудников, в некоторых помещениях не проводилась дезинфекция. Кроме того, рядом с кулерами не оказалось одноразовых стаканчиков.

В пресс-службе мэрии города пояснили, что выявленные нарушения устранены. Однако, по мнению администрации лицея, указанные недостатки не могли способствовать распространению новой коронавирусной инфекции, поэтому решение суда руководство учреждения намерено обжаловать.