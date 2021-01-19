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Рубрика: Происшествия

В Орле при столкновении маршрутки и грузовика пострадали шесть человек

Текст: Елена Шулепова
Фото: Пресс-служба УМВД по Ордовской области Фото: Пресс-служба УМВД по Ордовской области
Фото: Пресс-служба УМВД по Ордовской области

В Орле столкнулись маршрутное такси и МАЗ. В аварии пострадали шесть человек.

Фото: СУ СК РФ по Калужской области
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Авария произошла на улице Раздольная. Информация о ДТП поступила по телефону 112 в 9:20, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Имеются пострадавшие. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, травмы получили шесть человек.

Предварительные данные об обстоятельствах случившегося "РГ" рассказали в пресс-службе УМВД по региону. Большегруз МАЗ ехал по Раздольной со стороны улицы Михалицына. Около дома №31 водитель грузовика выехал на встречную полосу, где сразу столкнулся с маршруткой. Количество пострадавших и степень тяжести полученных травм в полиции пока не уточняют.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел

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