В Орле при столкновении маршрутки и грузовика пострадали шесть человек

В Орле столкнулись маршрутное такси и МАЗ. В аварии пострадали шесть человек.

Авария произошла на улице Раздольная. Информация о ДТП поступила по телефону 112 в 9:20, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Имеются пострадавшие. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, травмы получили шесть человек.

Предварительные данные об обстоятельствах случившегося "РГ" рассказали в пресс-службе УМВД по региону. Большегруз МАЗ ехал по Раздольной со стороны улицы Михалицына. Около дома №31 водитель грузовика выехал на встречную полосу, где сразу столкнулся с маршруткой. Количество пострадавших и степень тяжести полученных травм в полиции пока не уточняют.