В Тульской области из-за мороза отменили занятия в 22 школах

В Тульской области из-за морозов занятия отменены в 22 школах. Об этом сообщает официальный сайт миноборазования региона.

Занятия отмены для 1 619 учеников, что составляет 1,14 процента от общего числа школьников в регионе. Для тех, кто все же пришел в школы, несмотря на отмену уроков, организовано обучение в дежурных классах.

Крме того, в семи муниципалитетах региона принято решение о переходе дистанционное обучение на время морозов. Это школы Веневского, Воловского, Заокского, Суворовского и Чернского районов, а также в городах Алексине и Ефремове.

В профильном министерстве также отмечают, что количество школ, где отменили занятия, снизилось по сравнению с вчерашним днем. Накануне из-за холодов не пошли в школы 12 333 школьников из 129 учебных заведений. Дистант вводился в 18 муниципалитетах.