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Рубрика: Происшествия

На Сахалине наказали виновных в падении ребенка в колодец

Текст: Юлия Гарднер

В Южно-Сахалинске наказали сотрудников "Горводоканала", по вине которых пятилетняя девочка провалилась в открытый люк.

Напомним, в воскресенье ребенок ушел кататься на горку, расположенную рядом с ТЦ "Странник" в микрорайоне Луговое, и пропал. Малышку искали полицейские и волонтеры. Нашли глубокой ночью в колодце. К счастью, серьезных травм она не получила.

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После ЧП была начата служебная проверка. Директору и главному инженеру МКП "Городской водоканал" объявлен выговор. Начальник участка, где после проведения работ неправильно установили крышку люка, уволен.

- Такие случаи допускать нельзя. За люками и подвалами необходимо очень внимательно следить. За преступную халатность такого рода будем и впредь строго наказывать, - приводит пресс-служба правительства региона слова губернатора Валерия Лимаренко.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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