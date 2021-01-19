Двух новосибирцев поймали на краже забора Центрального парка

Сотрудники ДПС разоблачили злоумышленников, пытавшихся украсть фрагменты чугунной ограды, установленной вокруг Центрального парка Новосибирска. Как рассказали в городском управлении ГИБДД, воришками оказались двое мужчин в возрасте 28 и 18 лет.

Сначала экипаж ДПС заметил подозрительный автомобиль на улице Каменской, прямо возле парковой ограды. Мало того, что ВАЗ 2110 стоял с открытым капотом, на нем еще и не было госномеров. Молодой мужчина, стоявший у машины, заметно нервничал.

Он сообщил инспекторам дорожной полиции, что якобы чинит генератор авто, однако при нем не было никаких инструментов. Стражи порядка решили проверить машину и обнаружили в ней 16 чугунных секций забора и 7 столбиков от него.

Удалось задержать и 18-летнего подельника хозяина машины. Они пояснили, что решили украсть фрагменты забора ради продажи. Собственником ограды было написано заявление краже и порче имущества, в полиции возбудили уголовное дело.