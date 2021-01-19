Из-за транспортной неразберихи омские села оказались отрезаны от мира

Крупный региональный перевозчик заявил, что из-за нерентабельности прекращает обслуживать шесть десятков автобусных маршрутов Омской области. С 18 января на смену "Омскоблавтотрансу" должны были прийти частники. Однако многие сельские пассажиры транспорта так и не дождались.

- Автобусов не было ни вчера, ни сегодня, - сообщила "РГ" жительница деревни Сухое Горьковского района Дарья Соколовская. - Для многих это просто катастрофа. В селе живут семьи с маленькими детьми, старики, которым требуется врачебная и иная помощь. До трассы 10 километров хода. А на улице минус 25 градусов. Лично я недавно вышла из декрета, работаю в Омске и реально могу потерять место, остаться без средств к существованию.

Не пришел автобус и в другие отдаленные от трассы деревни района. Теперь возмущенные жители, не получившие внятного ответа от чиновников, собирают подписи под требованием к властям возобновить регулярное транспортное сообщение.

В министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области "РГ" заявили, что никаких ограничений новая система автобусного сообщения не предполагает. Все села и поселки, в том числе и отдаленные, в ней как были, так и остаются. Маршруты по 20 лотам разыграны частными перевозчиками. И 80 процентов из них уже приступили к своим обязанностям. Остальные, видимо, все еще раскачиваются. Сколько продлится переходный период, чиновники сказать затрудняются. Но обещают, что постараются систематизировать сельские перевозки как можно скорее.

"РГ" будет следить за развитием событий.