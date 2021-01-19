С новосибирским актером Григорием Шустером простятся 20 января

Новости

93-летняя Джина Лоллобриджида вакцинировалась от COVID-19 10:12
В Финляндии из тюрем выпустили не тех заключенных 09:56
СК возбудил дело после схода снежной лавины в Домбае 09:55
Умер известный телеведущий Игорь Выхухолев 09:50
"Аэрофлот" возобновляет полеты в Хельсинки 09:39
В Венгрии обсуждают санкции против соцсетей за ограничение свободы слова 09:32
Погибла пострадавшая при пожаре в комсомольском интернате пенсионерка 09:31
Прокуратура потребовала пересмотреть дело экс-главы Челябинска 09:19
В тюменской клинике пациенту восстановили лицо 09:14
Установлена личность мужчины, погибшего под лавиной в Домбае 08:56
В Эстонии два человека умерли после вакцины Pfizer 08:38
Свыше двух тысяч туроператоров в Таиланде покинули рынок 08:23
Германия отреагировала на решение США о санкциях по "Северному потоку-2" 08:14
Почти 3 тысячи "черных" лесосек обнаружили со спутников за год 08:00
Первый гол Романова в НХЛ помог победить "Монреалю" 07:59
Варламов второй матч подряд сыграл на ноль 07:35
Под колесами грузовика в Индии погибли 15 человек 07:22
Бирюков: В Москве открыто почти четыре тысячи объектов зимнего отдыха 07:05
Сильное землетрясение напугало жителей аргентинской провинции Сан-Хуан 07:03
Эпидемиолог рассказал о снижении заболеваемости COVID-19 в России к лету 06:49
Прокурор запросил для Шамсутдинова 25 лет колонии 06:39
CNN: Трамп записал прощальное видеообращение к нации 06:22
Двенадцать китайских горняков передали записку из ловушки под землей 06:22
Американские СМИ сообщили о планах Байдена в день инаугурации 06:02
Глава КЧР взял под контроль ликвидацию последствий схода лавины на Домбае 05:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
19.01.2021 09:50
Рубрика: Общество

С новосибирским актером Григорием Шустером простятся 20 января

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске ушел из жизни заслуженный артист Российской Федерации, актер Новосибирского государственного академического драматического театра "Красный факел" Григорий Шустер. В марте 2020 года он отпраздновал юбилей - 80 лет.
Фото: НГАДТ "Красный факел" Фото: НГАДТ "Красный факел"
Фото: НГАДТ "Красный факел"

"Григорий Александрович Шустер более двух недель находился в больнице в тяжелом состоянии и ушел из жизни поздно вечером 17 января 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы театра.

Прощание и панихида по Григорию Шустеру пройдут 20 января с 11:00 до 13:00 в фойе театра "Красный факел".

В юбилейный для театра год - 2020-й - актеру была вручена Почетная грамота Союза театральных деятелей РФ "За большой вклад в развитие театрального искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность и высокий профессионализм".

Выпускник Новосибирского театрального училища, он пришел в Новосибирский ТЮЗ (ныне молодежный театр "Глобус"), где сыграл более 200 ролей и по праву заслужил негласный титул "самого детского актера города". Как отмечают коллеги, его Карлсон стал настоящей легендой.

На протяжении многих лет Григорий Шустер оставался главным новосибирским Дедом Морозом и автором новогодних театральных интермедий.

В 1990 году Григорий Шустер вошел в труппу драмтеатра "Красный факел". "Живая фантазия, воображение, подробное сценическое существование позволяли актеру даже небольшие роли делать яркими и запоминающимися", - написали коллеги актера в некрологе.

Последней работой актера на краснофакельской сцене стала роль Флейка - члена правления треста "Цветная капуста" - в спектакле "Карьера Артуро Уи" немецкого драматурга Бертольта Брехта.

Григорий Александрович, являясь педагогом дополнительного образования высшей категории, проводил занятия в театральных кружках города, творческой студии Константина Хабенского, Новосибирской государственной консерватории.

В регионах Общество Утраты Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Еще одна категория россиян сможет выйти на пенсию досрочно
Германия отреагировала на решение США о санкциях по "Северному потоку-2"
Эпидемиолог рассказал о снижении заболеваемости COVID-19 в России к лету
Прокурор запросил для Шамсутдинова 25 лет колонии
В Гидрометцентре рассказали об аномальном потеплении в Москве
Президент РАН: Год науки дает стране колоссальный шанс
Кравцов: В конце школы ученики должны быть воспитаны, обучены и здоровы