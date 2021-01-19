С новосибирским актером Григорием Шустером простятся 20 января

В Новосибирске ушел из жизни заслуженный артист Российской Федерации, актер Новосибирского государственного академического драматического театра "Красный факел" Григорий Шустер. В марте 2020 года он отпраздновал юбилей - 80 лет.

"Григорий Александрович Шустер более двух недель находился в больнице в тяжелом состоянии и ушел из жизни поздно вечером 17 января 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы театра.

Прощание и панихида по Григорию Шустеру пройдут 20 января с 11:00 до 13:00 в фойе театра "Красный факел".

В юбилейный для театра год - 2020-й - актеру была вручена Почетная грамота Союза театральных деятелей РФ "За большой вклад в развитие театрального искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность и высокий профессионализм".

Выпускник Новосибирского театрального училища, он пришел в Новосибирский ТЮЗ (ныне молодежный театр "Глобус"), где сыграл более 200 ролей и по праву заслужил негласный титул "самого детского актера города". Как отмечают коллеги, его Карлсон стал настоящей легендой.

На протяжении многих лет Григорий Шустер оставался главным новосибирским Дедом Морозом и автором новогодних театральных интермедий.

В 1990 году Григорий Шустер вошел в труппу драмтеатра "Красный факел". "Живая фантазия, воображение, подробное сценическое существование позволяли актеру даже небольшие роли делать яркими и запоминающимися", - написали коллеги актера в некрологе.

Последней работой актера на краснофакельской сцене стала роль Флейка - члена правления треста "Цветная капуста" - в спектакле "Карьера Артуро Уи" немецкого драматурга Бертольта Брехта.

Григорий Александрович, являясь педагогом дополнительного образования высшей категории, проводил занятия в театральных кружках города, творческой студии Константина Хабенского, Новосибирской государственной консерватории.