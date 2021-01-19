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19.01.2021 05:48
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске при пожаре в двухэтажном гараже погибли четыре человека

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Ночной пожар в Дзержинском районе Новосибирска на территории гаражного комплекса унес жизни четырех человек. Как рассказала "РГ" старший помощник руководителя областного Следственного управления СКР Анастасия Кулешова, в здании могло находиться и больше людей, разбор завалов продолжается.

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По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о возгорании поступило в 03.34 по местному времени. Огонь уничтожил второй этаж, расположенный над капитальным гаражом по адресу Почтовый лог, 1. Более полутора часов потребовалось пожарным, чтобы локализовать открытое горение, ликвидирован огонь был еще через час, в 06.17 утра.

В тушении крупного пожара принимали участие 66 человек, понадобилось привлечь 21 единицу техники. Сейчас спасатели совместно со следователями криминалистами устанавливают причину возникновения огня, обследуют выгоревшее помещение.

На место происшествия выехал первый заместитель руководителя регионального Следственного управления СКР полковник юстиции Антон Бадулин, а также руководитель и следователи районного следственного отдела. Они проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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