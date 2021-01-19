В Новосибирске умерла "банкир десятилетия" Ирина Демчук

В Новосибирске скоропостижно скончалась старший вице-президент, управляющая Сибирским филиалом банка "Открытие" Ирина Демчук. Ей было 56 лет.

В конце 2020 года экспертное и банковское сообщество признало Ирину Демчук "Банкиром десятилетия". Премия была вручена на десятой церемонии "Человек года", которую проводит журнал "Деловой квартал" в Новосибирске.

Как сообщили в банке "Открытие" в СФО, в этой сфере Ирина Демчук работала с 1993 года, пройдя путь от ведущего экономиста до руководителя филиалом крупного федерального банка.

Ирина Николаевна являлась постоянным членом и активным участником общественных организаций - Новосибирского банковского клуба, МАРП, СЭР, "Союза женщин".

В 2016 году Демчук присуждено Почетное звание "Заслуженный экономист Новосибирской области".

О причинах смерти официально не сообщается. Известно, что в прошлом году женщина переболела коронавирусом.